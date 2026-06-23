Emergenza idrica, la Pro Loco replica alle polemiche: “Nessuno ci ha invitati alla riunione”

Roselle (Grosseto). “In merito alle critiche che riceviamo sui vari social, per il nostro mancato intervento alla riunione tra gli abitanti della frazione che ha avuto luogo il 22 sera nella piazza di Roselle per la prolungata carenza di acqua nella rete idrica di tutta la frazione, ci teniamo a precisare quanto segue”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Alfonso De Pietro, presidente della Pro Loco di Roselle.

“Non siamo mai stati contattati da nessuno, i nostri numeri e i nostri indirizzi sono noti, sarebbe stato facile avvisarci e senz’altro utile e costruttivo unire le forze – continua la nota –. Siamo sempre stati e la saremo ancora disponibili a spenderci per i problemi del nostro territorio ed ancora di più della nostra frazione, così come in passato abbiamo dimostrato di potere e saper fare. La Proloco di Roselle fa esattamente il mestiere della Pro Loco e non solo, ma per farlo ha subito, il 20 giugno, tutte le criticità di dar vita ad un evento senza l’acqua della rete idrica”.

“Nel corso del 2025 la Pro Loco di Roselle ha realizzato numerose iniziative culturali, sociali e di valorizzazione del territorio, tra cui – spiega De Pietro -:

12 gennaio, 22 giugno e 26 ottobre, visite guidate gratuite ai musei di Villa Bardini e Palazzo Strozzi a Firenze; 5 aprile, ‘Roselle in festa’ per Marco Mazzieri, nominato presidente nazionale della Fibs; 10 maggio, ‘Ricantiamo il Maggio’, raduno di gruppi di canti popolari e cantastorie della Maremma; 15 maggio, esibizione finale dell’orchestra sociale; 5 luglio, Sagra della bufala maremmana; 11 agosto, collaborazione con Maremma Cultura Popolare per la Festa delle tradizioni popolari in piazza Duomo; 30 agosto, ‘Cena sotto le stelle’, con osservazione astronomica in collaborazione con gli Astrofili maremmani; 19 ottobre, ‘Cibo da strada maremmano’, dedicato ai produttori locali e allo street food del territorio; 6 dicembre, ‘Accendiamo l’albero’; 19 dicembre, ‘La Maremma per la Pace’, alla Camera di Commercio di Grosseto, in collaborazione con Maremma Cultura Popolare”.

“A queste si aggiungono le iniziative sociali, quali l’Orchestra sociale per i bambini della nostra frazione e le ripetizioni di italiano, matematica, chimica e informatica gratuite per i soci della Proloco – termina De Pietro -. Con lo stesso ritmo, stiamo proseguendo nel 2026″.