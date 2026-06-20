Musica, cultura, mare, cinema e grandi eventi: Punta Ala presenta le iniziative estive

Punta Ala (Grosseto). Un porto che guarda al futuro, non solo investendo nelle proprie infrastrutture, ma anche nella qualità dell’esperienza offerta a chi lo vive ogni giorno.

È con questa visione che il Marina di Punta Ala presenta “L’Estate del Marina 2026”, il nuovo cartellone di eventi che accompagnerà residenti, ospiti, diportisti e visitatori da giugno ad agosto. Un progetto che si inserisce nel più ampio percorso di sviluppo del Marina, orientato a rafforzarne il ruolo come punto di riferimento del Mediterraneo per la nautica, l’accoglienza, il turismo e la cultura del mare.

“L’Estate del Marina” rappresenta infatti una delle espressioni più concrete della strategia di crescita intrapresa dalla società, che punta a valorizzare Punta Ala non soltanto come approdo d’eccellenza, ma come luogo capace di generare esperienze, relazioni e opportunità per il territorio.

Una visione che trova il proprio naturale sviluppo nel progetto di ampliamento e riqualificazione del porto, destinato a rafforzarne ulteriormente attrattività, servizi e capacità di accoglienza nei prossimi anni.

Un programma pensato per valorizzare il legame tra il territorio, il mare e le persone, attraverso una proposta capace di unire musica dal vivo, cinema, enogastronomia, cultura nautica, eventi sportivi e momenti di riflessione e confronto.

Il programma

Cuore del cartellone sarà il “Punta Ala Music Fest”, che porterà sul porto alcuni tra i più interessanti protagonisti del panorama musicale e culturale italiano.

Tra gli appuntamenti in programma quello ormai divenuto consueto con l’Accademia del Maggio musicale fiorentino ed i suoi giovani artisti, l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, Nello Salza Ensemble, Musica di Mare, Elementi di un Mosaico, Musica da Ripostiglio e Italian Project Quartet.

Accanto alla musica, torna dopo qualche anno anche il tradizionale “Cinema sotto le Stelle”R, che animerà le serate estive con una selezione di film per grandi e piccoli, offrendo un’occasione di incontro e condivisione in uno degli scenari più suggestivi della Maremma.

Grande attenzione sarà dedicata anche alle eccellenze del territorio con la novità di “Calici di Stelle” in programma il 10 agosto, una serata dedicata alla degustazione di vini e prodotti maremmani accompagnata dall’osservazione del cielo estivo, e con Fuochi a Mare il 23 agosto, l’atteso spettacolo pirotecnico che illuminerà il porto e la baia di Punta Ala.

Tra le novità più significative dell’edizione 2026 debutta “La Bussola”, un ciclo di incontri dedicato alle storie del mare, con navigatori, scrittori, velisti e protagonisti della cultura marinara chiamati a raccontare esperienze, avventure e visioni.

Il calendario si aprirà il 27 giugno con il Pink Forum “Donne al Timone – Il mare cambia rotta”, momento di confronto dedicato al ruolo delle donne nel mondo del mare, della nautica, dell’impresa e delle professioni. Il Forum anticiperà la quattordicesima edizione della Pink Sailing, la storica veleggiata solidale che da anni rappresenta uno degli appuntamenti più identitari e partecipati di Punta Ala.

La direzione artistica degli spettacoli è affidata a Gloria Mazzi, professionista di riconosciuta esperienza nel panorama culturale e musicale italiano, che ha curato la programmazione con l’obiettivo di costruire un cartellone di qualità, capace di dialogare con il territorio e di offrire al pubblico proposte artistiche diversificate e di alto profilo.

«Abbiamo costruito una programmazione pensata per dialogare con pubblici diversi, mantenendo sempre al centro la qualità artistica e il legame con il mare, che rappresenta l’anima stessa di Punta Ala. L’obiettivo è offrire serate capaci di emozionare, sorprendere e creare occasioni di incontro in una cornice unica», sottolinea Gloria Mazzi, direttrice artistica della sezione spettacoli de “L’Estate del Marina” 2026.

Un percorso che guarda al futuro e che intende accompagnare l’evoluzione del Marina di Punta Ala verso una dimensione sempre più internazionale, sostenibile e integrata con il territorio, nella convinzione che la crescita di un porto passi non soltanto dalla qualità delle sue infrastrutture, ma anche dalla capacità di creare cultura, relazioni e valore condiviso.

«Un porto non è soltanto un’infrastruttura. È un luogo dove si incontrano persone, storie, passioni e culture. Con “L’Estate del Marina” vogliamo contribuire a fare di Punta Ala una destinazione sempre più viva e attrattiva, capace di offrire ai propri ospiti esperienze autentiche che spaziano dalla musica al mare, dall’enogastronomia alla cultura. Questo cartellone rappresenta anche la direzione che abbiamo scelto per il futuro del Marina: accompagnare il progetto di sviluppo e ampliamento del porto con una crescita parallela della sua identità, della sua capacità di accogliere e del suo valore per il territorio. Vogliamo che Punta Ala sia riconosciuta sempre più come uno dei luoghi simbolo del Mediterraneo dove nautica, qualità della vita e cultura si incontrano», dichiara Alessandro Fantini, presidente del Marina di Punta Ala.

Informazioni e aggiornamenti sul programma saranno disponibili sui canali ufficiali del Marina di Punta Ala.