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Aggiornamento sistemi informativi: chiusura temporanea dei canali di contatto di Estra

di Redazione
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Per offrire migliori e nuovi servizi, Estra ed Estra Prometeo hanno programmato un aggiornamento straordinario dei propri sistemi informativi.

Per questo motivo, dalle ore 20 di lunedì 22 giugno fino alle ore 8 di giovedì 26 giugno, tutti i canali di contatto delle due società saranno temporaneamente chiusi.

In particolare, saranno chiusi gli uffici al pubblico e non sarà possibile utilizzare l’App, né accedere all’Area Clienti su web.

L’azienda si scusa per il temporaneo disagio e informa che, per pratiche di riattivazione e disattivazione urgenti, resta attivo il servizio clienti ai numeri 800.128128 per Estra e 800.019019 per Estra Prometeo.

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