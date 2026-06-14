“Sicurezza e territorio”: un incontro sulle buone pratiche antincendio per il settore turistico

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La sicurezza del territorio come elemento fondamentale dell’accoglienza e della tutela del sistema turistico locale.

Con questo obiettivo il Comune di Castiglione della Pescaia, con la Protezione Civile comunale, promuove l’incontro formativo e di confronto dal titolo “Sicurezza e territorio – Buone pratiche antincendio per il turismo in area boschiva e di interfaccia”, in programma martedì 16 giugno alle 16 nella sala del Consiglio comunale di via Cesare Battisti.

L’appuntamento è rivolto agli operatori turistici del territorio che svolgono la propria attività in prossimità di aree boscate o pinetate, realtà particolarmente esposte ai rischi connessi agli incendi boschivi durante la stagione estiva.

L’incontro

L’incontro rappresenta un’importante occasione di approfondimento e confronto sulle buone pratiche di prevenzione e sulle corrette procedure da adottare per ridurre i rischi e garantire la sicurezza di ospiti, lavoratori e strutture ricettive. Tra i temi che saranno trattati figurano il rischio incendio nelle aree di interfaccia urbano-foresta, le misure di prevenzione e manutenzione delle aree sensibili, i piani di emergenza ed evacuazione delle strutture turistiche, la gestione della sicurezza di personale e clienti, il rafforzamento della collaborazione tra operatori turistici e Protezione Civile comunale.

«La prevenzione, la consapevolezza e la diffusione di una cultura della sicurezza – dichiara il sindaco Elena Nappi – rappresentano strumenti essenziali per la salvaguardia del patrimonio ambientale del nostro territorio e per la tutela della tranquillità sia dei cittadini che dei turisti che scelgono Castiglione della Pescaia come luogo dove trascorre le proprie vacanze. Da anni il Comune è impegnato in prima linea nel realizzare interventi preventivi di trattamento delle pinete antropizzate o attraversate da strade intensamente utilizzate, ha creato diverse firewise, ovvero comunità antincendi boschivi che coinvolgono direttamente i cittadini nella gestione delle attività di prevenzione, perché ognuno di noi assuma piena consapevolezza del livello di rischio presente sul proprio territorio rispetto all’innesco e alla propagazione di un incendio forestale e continua a ricordare con eventi educativi le buone pratiche da mettere in campo».

Dopo i saluti istituzionali delle autorità presenti, interverranno il responsabile comunale della Protezione Civile, Mario Magliozzi; il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto, Roberto Bonfiglio; il Dcs perito industriale Roberto Trapassi, funzionario del Comando dei Vigili del Fuoco i Grosseto; il tecnico esperto dell’Aib della Regione Toscana, Filippo Biagi; ed il tecnico esperto dell’Aib Patrizio Biagini; i rappresentanti delle Bandite di Scarlino, Marco Biagioni e Lucia Culicchi.

La partecipazione all’incontro è gratuita.

Per motivi organizzativi è richiesta la conferma di partecipazione tramite e-mail all’indirizzo della Protezione Civile comunale (protezionecivile@comune.castiglionedellapescaia.gr.it).

Foto di Enzo Cairoli