“Riconoscere l’infanzia”: in sala Pegaso la presentazione del libro sul sistema educativo 0-6

Grosseto. Martedì 16 giugno, dalle 17.00 alle 19.00, nella sala Pegaso del palazzo della Provincia (in piazza Dante Alighieri 35, a Grosseto), si terrà la presentazione del volume “Riconoscere l’infanzia. Ricerche e pratiche per una comunità educante”, un appuntamento dedicato al sistema educativo 0-6 e al rafforzamento della rete tra istituzioni, servizi e professionalità educative.

L’iniziativa, dal titolo “Connessione verso lo 0-6”, rappresenta un momento di confronto e approfondimento sulle politiche educative e sulle pratiche a sostegno dell’infanzia, con particolare attenzione alla costruzione di una comunità educante sempre più integrata e consapevole.

Interverranno: Angela Amante, assessore a servizi educativi, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e gentilezza del Comune di Grosseto, nonché presidente della Conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione della Zona grossetana; Patrizia Mannini, funzionario responsabile del Servizio servizi educativi e sport del Comune di Grosseto; Alessandra Nardini, assessore regionale a istruzione, formazione, diritto alla casa, accoglienza e immigrazione e politiche collegate; Sara Mele, responsabile del Settore Educazione e Istruzione della Regione Toscana; Letizia Insero, pedagogista; Lorena Cottini, pedagogista; Tania Terlizzi, pedagogista-

Il volume è curato da Anna Lia Galardini, Jessica Magrini e Sara Mele.

Coordinerà l’incontro Jessica Magrini, pedagogista del Settore Educazione e Istruzione della Regione Toscana.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di valorizzazione del sistema integrato 0-6 e delle politiche educative territoriali, con l’obiettivo di promuovere riflessioni condivise tra istituzioni, mondo accademico e professionisti dell’educazione.