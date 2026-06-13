Zero assenze, zero ritardi e zero uscite anticipate: ecco lo studente da Guinness dei Primati

Grosseto. In un’epoca in cui la sfida quotidiana è convincere gli studenti a non perdere neppure un’ora di lezione, c’è chi ha fatto decisamente di più. O forse sarebbe meglio dire che non ha perso assolutamente nulla.

Si chiama Yassine Moutaouakil, frequenta la classe II E del Polo tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto e, al termine dell’anno scolastico 2025-2026, può vantare un risultato davvero straordinario.

Zero assenze, zero entrate in ritardo e zero uscite anticipate. Un percorso netto, perfetto, senza la minima sbavatura. Dall’inizio alla fine dell’anno scolastico, Yassine è sempre stato presente al proprio posto, seguendo ogni singola ora di lezione prevista dal calendario. Una costanza che, scherzando ma non troppo, potrebbe meritare una segnalazione al Guinness dei Primati della scuola grossetana. Se nei registri elettronici spesso compaiono numeri più o meno consistenti accanto alle voci “assenze”, “ritardi” o “uscite anticipate”, nel caso di Yassine il dato è sorprendentemente semplice, pari a zero. 1056 ore di scuola su 1056. Un autentico “clean sheet”, come direbbero gli appassionati di calcio parlando di un portiere che conclude la stagione senza subire gol.

Dietro questo risultato non c’è soltanto puntualità. C’è senso del dovere, rispetto per la scuola, attenzione verso il proprio percorso formativo e una straordinaria capacità organizzativa che gli ha consentito di affrontare un intero anno scolastico senza perdere nemmeno un minuto di attività didattica. Un traguardo che non è passato inosservato all’interno dell’istituto.

“Siamo abituati a valorizzare gli studenti per i risultati scolastici, per le competenze acquisite o per i successi ottenuti nei vari ambiti disciplinari – sottolinea, orgogliosamente, il dirigente scolastico del Polo tecnologico Manetti Porciatti, Angelo Costarella –, ma credo che anche la costanza, la serietà e il rispetto degli impegni meritino di essere evidenziati. Quello raggiunto da Yassine è un risultato eccezionale e, per certi aspetti, unico. Avere una casella completamente vuota nelle ore non frequentate al termine di un intero anno scolastico rappresenta una testimonianza concreta di responsabilità e attaccamento alla scuola. È un esempio positivo per tutti i compagni e dimostra come la presenza quotidiana sia uno degli ingredienti fondamentali per costruire il proprio futuro”.

Naturalmente Yassine non ha conquistato una coppa, una medaglia o un record ufficialmente certificato. Ma tra i corridoi del Manetti Porciatti il suo nome è già diventato sinonimo di affidabilità assoluta e avvolto da un alone di leggenda. E chissà che, tra qualche anno, qualcuno non si ricordi di lui come dello studente che riuscì nell’impresa, che tutti promettono a settembre e nessuno riesce a mantenere fino a giugno, di essere presente sempre, per un anno intero, senza eccezioni.