“I Brocardi: stile e contenuti”, una conferenza per riscoprire il Diritto romano

Grosseto. Lunedì 15 giugno, alle 17.00, nella sede della società Dante Alighieri, in via Vinzaglio 25 a Grosseto, avrà luogo una conferenza dal titolo “I Brocardi: stile e contenuti”, che sarà tenuta dall’avvocato Paolo Bastianini, vicepresidente della società, e presentata dalla presidente Letizia Stammati.

La conferenza

I Brocardi sono massime e principi giuridici formulati in latino, nati dal diritto romano e medievale, che esprimono sinteticamente regole fondamentali ancora oggi alla base del nostro ordinamento.

Verrà ripercorsa la loro storia con le Sententiae latine, usate da giuristi e filosofi per fissare concetti complessi, fino al Medioevo, durante il quale tali “motti” diventarono i “Brocardi” grazie al lavoro dei glossatori di Bologna, che li raccolsero, li sistematizzarono e continuarono ad usarli come strumenti didattici e interpretativi.

Ne verranno quindi analizzati due aspetti chiave: lo stile, caratterizzato dalla forza del linguaggio lapidario e dalla struttura retorica, utili alla memorizzazione di formule (come “pacta servanda sunt” o “in dubio pro reo”); i contenuti, che rivelano il valore pratico di questi principi nel diritto attuale, quali schemi di ragionamento e approcci valutativi per avvocati, giudici e cittadini.

L’occasione di riscoprire quanto il Diritto romano, passando per le scuole medievali, continui a parlare al diritto di oggi efficacemente e con immediatezza.