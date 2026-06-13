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Verso il congresso del Pd: un’assemblea pubblica per parlare del futuro del territorio

L'iniziativa è in programma martedì 16 giugno

di Redazione
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Porto Santo Stefano (Grosseto). Si terrà martedì 23 giugno, dalle 17.30 alle 20.00, nella sede del circolo di Porto Santo Stefano in bia Panoramica 8, l’assemblea congressuale del Partito Democratico di Monte Argentario.

“L’appuntamento rappresenta un momento fondamentale di partecipazione democratica e di confronto politico per gli iscritti, chiamati a contribuire alla definizione degli organismi dirigenti e delle linee programmatiche che guideranno l’attività del partito sul territorio nei prossimi anni – si legge in una nota del partito -. In preparazione all’assemblea congressuale, martedì 16 giugno, alle 18.00, si svolgerà nella sede del circolo un’assemblea precongressuale aperta a tutta la cittadinanza. L’incontro sarà un’occasione di confronto e ascolto sui temi che riguardano il futuro del territorio, durante il quale cittadini, simpatizzanti e iscritti potranno intervenire, avanzare proposte e contribuire al dibattito politico locale”.

L’ordine del giorno dell’assemblea congressuale del 23 giugno prevede l’elezione della presidenza dell’assemblea, la determinazione del numero dei componenti elettivi del direttivo del circolo, la presentazione delle linee politiche e programmatiche dei candidati alla segreteria del circolo, dell’Unione Comunale e della Federazione territoriale, nonché l’apertura del dibattito tra gli iscritti.

A seguire si procederà alle votazioni, che si svolgeranno a scrutinio segreto e su schede distinte per l’elezione delle liste collegate ai candidati alle diverse segreterie. Lo scrutinio delle schede e la proclamazione dei risultati saranno affidati alla presidenza dell’assemblea.

Il seggio elettorale resterà aperto dalle 18.00 alle 20.00.

“L’assemblea Congressuale costituisce un’importante occasione di partecipazione e condivisione – termina il comunicato -, finalizzata a rafforzare il radicamento territoriale del partito e a definire le priorità politiche e amministrative per il futuro della comunità di Monte Argentario”.

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