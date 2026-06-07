Incidente durante la gara di downhill sul Monte Amiata: feriti due ragazzi

Momenti di grande apprensione questa mattina sul Monte Amiata. Intorno alle 11:30, i soccorsi del 118 sono stati allertati d’urgenza in località Prato delle Macinaie a causa della caduta di bici durante una gara di downhill.

Ad avere la peggio sono stati due minorenni che stavano partecipando alla competizione acrobatica su due ruote.

I soccorsi e i trasferimenti in ospedale

L’allarme è scattato immediatamente, attivando la macchina dei soccorsi della ASL Toscana Sud Est. Per la gravità della dinamica e l’età dei coinvolti, la centrale del 118 ha mobilitato tempestivamente anche l’elisoccorso.

I due giovani sono stati stabilizzati sul posto e classificati entrambi in codice 2: un minore è stato preso in carico dall’elicottero Pegaso 2 e trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze; l’altro minore è stato invece trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

L’intervento ha richiesto un massiccio dispiegamento di sanitari per gestire i due feriti contemporaneamente. Sul luogo dell’incidente sono intervenute: l’automedica di Castel del Piano; l’automedica di Abbadia San Salvatore; l’ambulanza della Misericordia di Abbadia San Salvatore; L’ambulanza della Misericordia di Castel del Piano.

Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica della caduta che ha coinvolto i due giovani atleti durante la discesa.