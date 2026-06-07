Professioni del mare, il corso serale del Nautico raddoppia: adesso si punta dritti al diploma

Porto Santo Stefano (Monte Argentario – Gr) – Nuovi passi in avanti per l’offerta formativa dell’Isis “Del Rosso – Da Verrazzano” di Porto Santo Stefano. L’istituto ha aperto le iscrizioni per il terzo periodo didattico del corso serale in Trasporti e Logistica, con l’indirizzo “Conduzione di apparati del mezzo navale” (ex Macchinisti).

Dopo la riattivazione del secondo periodo didattico per l’anno scolastico 2024/2025 e 2025/2026, per l’anno scolastico 2026/2027, sarà possibile iscriversi anche al terzo periodo didattico (classe quinta) che permetterà agli studenti di arrivare al diploma finale.

Si tratta di un percorso pensato per giovani e adulti che vogliono rientrare nel sistema scolastico, con orari e modelli didattici flessibili che permettono di conciliare lo studio con il lavoro. L’obiettivo è rispondere alla forte richiesta di manodopera specializzata da parte delle aziende del comparto nautico e delle strutture portuali della provincia.

Requisiti e a chi è rivolto

Il corso è aperto a diverse categorie di studenti.

Possono iscriversi:

Adulti con la licenza media;

Ragazzi dai 16 anni in su (con licenza media) impossibilitati a frequentare i corsi diurni;

Adulti che hanno interrotto le superiori o già diplomati/laureati in altri settori che vogliono riqualificarsi.

Sbocchi professionali

Il titolo di studio offre sbocchi immediati in settori tecnici specifici:

manutenzione impianti per la trasformazione di energia e per la produzione di vapore;

manutenzione impianti di refrigerazione e climatizzazione;

strutture portuali commerciali e turistiche.

Come iscriversi e contatti

Le iscrizioni per il corso serale (riservato ai maggiori di 16 anni con licenza media e ai maggiorenni) vanno presentate esclusivamente in forma cartacea presso la segreteria della scuola.

Per maggiori informazioni e per i dettagli sulla modulistica è possibile scrivere all’indirizzo e-mail gris00900x@istruzione.gov.it.