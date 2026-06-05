Sicurezza in mare: operativo il Piano collettivo di salvamento lungo tutta la costa

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La stagione balneare si apre a Castiglione della Pescaia con tante novità in tema di sicurezza. È già operativo il Piano collettivo di salvamento “Mare sicuro Castiglione 2026”, il sistema integrato di sorveglianza e sicurezza della balneazione che accompagnerà residenti e turisti per tutta l’estate, fino al prossimo 20 settembre.

Il progetto, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Consorzio dei Balneari ‘Il Cormorano’, gli operatori del settore e l’Autorità Marittima, è stato ulteriormente potenziato attraverso una riorganizzazione delle postazioni di avvistamento con l’obiettivo di migliorare la copertura del litorale e rendere ancora più efficiente il sistema di controllo della balneazione. Lungo tutta la costa, l’intero tratto compreso tra la Green Beach e lo stabilimento balneare Le Rocchette, includendo sia gli arenili in concessione sia le spiagge libere, saranno operative 29 torrette di salvataggio, dotate di tutte le attrezzature previste dalla normativa, collocate in modo strategico per garantire un presidio continuo e coordinato delle aree maggiormente frequentate.

«La sicurezza in mare prima di tutto – affermano il sindaco Elena Nappi e l’assessore al demanio Federico Mazzarello che hanno seguito in prima persona la redazione del progetto –. Questo il motto che da sempre contraddistingue l’amministrazione comunale, perché un paese con oltre 30 chilometri di costa, che ha il suo maggiore carico antropico durante la stagione estiva, non può far a meno di garantire la sicurezza ai propri avventori. Da tanti anni il Piano di salvamento viene attuato sulla fascia costiera limitrofa al centro abitato fino a punta Rocchette e quest’anno, per la prima volta, il progetto si estenderà fino a comprendere la costa di Punta Ala grazie alla disponibilità ed alla collaborazione degli operatori balneari puntalini e del consorzio Cormorano, supportati e diretti dal grande lavoro di raccordo portato avanti dagli uffici comunali, insieme al Comandante del nostro Locamare, che ringraziamo per la professionalità e la competenza messe in campo in ogni circostanza. Questo risultato è, ancora una volta, la dimostrazione che il lavoro di squadra dà sempre buoni frutti».

Le novità

Tra le novità di quest’anno c’è l’ingresso nel Piano collettivo di salvamento della concessione demaniale della società Riva del Sole, che ha consentito di ampliare ulteriormente la rete di sorveglianza e rafforzare il sistema di sicurezza lungo la costa, e l’estensione anche al litorale di Punta Ala dove, tra il Bagno Tartana e il Bagno Quadrifoglio, saranno posizionate 13 torrette di avvistamento collegate tra loro via radio e operative quotidianamente dalle 9.00 alle 19.00.

«Per quanto riguarda i piani collettivi di salvataggio per l’anno 2026 – dichiara il Comandante della Capitaneria di Castiglione della Pescaia, Luogotenente Luca Di Marino – , riteniamo di assoluta importanza l’inserimento anche della frazione di Punta Ala, che consente di ampliare il sistema di presidio e di rafforzare ulteriormente il livello di attenzione rivolto alla sicurezza della balneazione lungo il territorio comunale. Nell’ambito delle molteplici attribuzioni operative proprie del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, la vigilanza sul corretto andamento delle attività balneari riveste un rilievo primario. Si tratta di un’attività che richiede presenza, coordinamento e costante attenzione, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso, quando l’utilizzo del mare e delle spiagge impone un impegno ancora più puntuale da parte di tutti i soggetti coinvolti. Questo Ufficio, sotto il coordinamento della Direzione marittima di Livorno e dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, produrrà ogni sforzo per garantire i necessari livelli di sicurezza, assicurando la consueta attività di vigilanza e controllo, sia a terra sia a mare, nell’interesse della collettività e della corretta fruizione del demanio marittimo. Desideriamo infine rivolgere un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia per la solerte e costante collaborazione assicurata in ogni circostanza, confermando l’importanza di un rapporto istituzionale improntato alla massima sinergia».

L’obiettivo dell’intero sistema è quello di garantire una presenza costante e qualificata lungo le spiagge, non soltanto per intervenire in caso di emergenza, ma anche per svolgere funzioni di prevenzione e assistenza ai bagnanti. La presenza delle torrette e del personale di salvataggio costituisce infatti un fondamentale elemento di deterrenza per comportamenti potenzialmente pericolosi e contribuisce a rendere più sicura la permanenza sulle spiagge, in particolare per le famiglie con bambini.

A rafforzare ulteriormente la sicurezza, nei mesi di luglio e agosto torneranno sulle spiagge di Castiglione della Pescaia e Punta Ala anche i volontari della Scuola italiana cani salvataggio con i loro ‘cani bagnino’. La loro attività, particolarmente preziosa nei periodi di maggiore afflusso turistico, contribuirà ad aumentare ulteriormente i livelli di sicurezza della balneazione e a garantire maggiore tranquillità alle famiglie e ai frequentatori delle spiagge.