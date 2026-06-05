Home Attualità“Festa del pane”: torna l’evento che favorisce l’incontro tra popoli, culture e comunità
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

“Festa del pane”: torna l’evento che favorisce l’incontro tra popoli, culture e comunità

Il programma della manifestazione

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Grosseto. La parrocchia del Santissimo Crocifisso di Grosseto ospiterà sabato 6 giugno la terza edizione della “Festa del Pane”, una manifestazione che negli anni è diventata un importante appuntamento di incontro, condivisione e conoscenza reciproca tra le diverse comunità presenti sul territorio. Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’evento torna quest’anno con un tema particolarmente significativo e attuale: “Insieme per la Pace”.

In un periodo storico segnato da guerre, tensioni internazionali, divisioni sociali e crescenti difficoltà nel dialogo tra i popoli, la “Festa del Pane” vuole rappresentare un segno concreto di speranza, amicizia e convivenza. Attraverso la condivisione del pane, simbolo universale di vita, accoglienza e solidarietà, persone provenienti da culture, tradizioni e Paesi diversi potranno incontrarsi, raccontarsi e costruire relazioni autentiche.

La “Festa del Pane” vuole essere uno spazio concreto di incontro, conoscenza e amicizia tra le diverse comunità presenti sul territorio, nella convinzione che la pace nasca dalla capacità di ascoltarsi, riconoscersi e camminare insieme.

Il messaggio che accompagna l’edizione 2026 è semplice, ma profondo: la pace si costruisce ogni giorno attraverso il rispetto, l’ascolto e l’incontro con l’altro.

Il programma

La giornata prenderà avvio alle 10.00 con l’accoglienza delle comunità partecipanti e l’allestimento degli stand. Seguiranno la presentazione delle diverse comunità e dei loro prodotti tipici, la preghiera per la pace, il concerto dei giovani musicisti della scuola di musica Chelli e il pranzo comunitario con la condivisione del pane e delle specialità portate dai partecipanti. Durante il pranzo saranno inoltre proposti canti, musiche e danze delle tradizioni popolari delle diverse comunità presenti.

La manifestazione sarà presentata dal giornalista Enrico Pizzi, che accompagnerà i diversi momenti della giornata, offrendo il proprio contributo professionale alla valorizzazione di un evento che fa dell’incontro, dell’accoglienza e della pace i suoi valori fondamentali.

L’iniziativa intende valorizzare la ricchezza culturale che caratterizza il territorio grossetano, promuovendo il rispetto reciproco, la partecipazione attiva dei cittadini e la costruzione di legami autentici tra persone che, pur provenendo da realtà diverse, condividono gli stessi valori di umanità, solidarietà e pace.

La “Festa del Pane” non è soltanto un evento conviviale, ma un laboratorio di pace vissuta, dove persone di culture, lingue e tradizioni diverse scelgono di incontrarsi attorno a ciò che unisce, anziché a ciò che divide.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, alle associazioni, alle famiglie e a tutte le comunità presenti sul territorio.

Un ringraziamento particolare  degli organizzatori va ai volontari, alle associazioni, alle comunità partecipanti e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa terza edizione, confermando come la collaborazione e l’impegno condiviso possano trasformarsi in un messaggio concreto di pace e speranza per l’intera comunità.

Ingresso libero.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Sicurezza in mare: operativo il Piano collettivo di...

Scuola, Rossi: “Con consenso informato stop a derive...

“Salute e sicurezza… insieme!: gli studenti del Polo...

Palazzo delle Poste e degrado, don Enzo: “Caritas...

Inclusione, sport, gioco e condivisione: un weekend ricco...

Il depuratore e la rete fognaria si rifanno...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: