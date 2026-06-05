“Festa del pane”: torna l’evento che favorisce l’incontro tra popoli, culture e comunità

Grosseto. La parrocchia del Santissimo Crocifisso di Grosseto ospiterà sabato 6 giugno la terza edizione della “Festa del Pane”, una manifestazione che negli anni è diventata un importante appuntamento di incontro, condivisione e conoscenza reciproca tra le diverse comunità presenti sul territorio. Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’evento torna quest’anno con un tema particolarmente significativo e attuale: “Insieme per la Pace”.

In un periodo storico segnato da guerre, tensioni internazionali, divisioni sociali e crescenti difficoltà nel dialogo tra i popoli, la “Festa del Pane” vuole rappresentare un segno concreto di speranza, amicizia e convivenza. Attraverso la condivisione del pane, simbolo universale di vita, accoglienza e solidarietà, persone provenienti da culture, tradizioni e Paesi diversi potranno incontrarsi, raccontarsi e costruire relazioni autentiche.

La “Festa del Pane” vuole essere uno spazio concreto di incontro, conoscenza e amicizia tra le diverse comunità presenti sul territorio, nella convinzione che la pace nasca dalla capacità di ascoltarsi, riconoscersi e camminare insieme.

Il messaggio che accompagna l’edizione 2026 è semplice, ma profondo: la pace si costruisce ogni giorno attraverso il rispetto, l’ascolto e l’incontro con l’altro.

Il programma

La giornata prenderà avvio alle 10.00 con l’accoglienza delle comunità partecipanti e l’allestimento degli stand. Seguiranno la presentazione delle diverse comunità e dei loro prodotti tipici, la preghiera per la pace, il concerto dei giovani musicisti della scuola di musica Chelli e il pranzo comunitario con la condivisione del pane e delle specialità portate dai partecipanti. Durante il pranzo saranno inoltre proposti canti, musiche e danze delle tradizioni popolari delle diverse comunità presenti.

La manifestazione sarà presentata dal giornalista Enrico Pizzi, che accompagnerà i diversi momenti della giornata, offrendo il proprio contributo professionale alla valorizzazione di un evento che fa dell’incontro, dell’accoglienza e della pace i suoi valori fondamentali.

L’iniziativa intende valorizzare la ricchezza culturale che caratterizza il territorio grossetano, promuovendo il rispetto reciproco, la partecipazione attiva dei cittadini e la costruzione di legami autentici tra persone che, pur provenendo da realtà diverse, condividono gli stessi valori di umanità, solidarietà e pace.

La “Festa del Pane” non è soltanto un evento conviviale, ma un laboratorio di pace vissuta, dove persone di culture, lingue e tradizioni diverse scelgono di incontrarsi attorno a ciò che unisce, anziché a ciò che divide.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, alle associazioni, alle famiglie e a tutte le comunità presenti sul territorio.

Un ringraziamento particolare degli organizzatori va ai volontari, alle associazioni, alle comunità partecipanti e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa terza edizione, confermando come la collaborazione e l’impegno condiviso possano trasformarsi in un messaggio concreto di pace e speranza per l’intera comunità.

Ingresso libero.