Insediato il nuovo Consiglio comunale: nominata la Giunta guidata dal sindaco Barbara Belcari

Sorano (Grosseto). Si è svolta oggi, venerdì 5 giugno, la seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale di Sorano, primo atto ufficiale del mandato amministrativo guidato dal sindaco Barbara Belcari.

Nel corso della riunione si è svolto il giuramento del primo cittadino e sono state comunicate la composizione della Giunta comunale, la nomina del vicesindaco e le deleghe assegnate agli assessori e ai consiglieri comunali.

La Giunta

La nuova Giunta sarà composta da Riccardo Palla, nominato vicesindaco e assessore al commercio, alle attività produttive, alle frazioni e al decoro urbano; Matteo Santarelli, assessore all’urbanistica, ai lavori pubblici e alle strade, alle politiche giovanili e al bilancio; Luca Giustacori, assessore agli eventi e alle manifestazioni, alla digitalizzazione e all’innovazione; Gioietta Zamperini, assessore all’agricoltura, allo sport, al tempo libero e ai servizi sociali.

Ai consiglieri comunali sono state inoltre attribuite specifiche funzioni. Lavinia Montanini seguirà cultura e beni culturali, Andrea Parrini caccia e pesca e i rapporti con associazioni e volontariato, Letizia Gagliardi sanità e pari opportunità, mentre Francesco Corfidi si occuperà di ambiente ed ecologia, trasporti, Protezione civile, cimiteri e servizi funebri.

Nel corso della seduta i consiglieri di minoranza hanno presentato una dichiarazione relativa ad aspetti procedurali della convocazione e dell’insediamento del Consiglio comunale e hanno successivamente lasciato l’aula. Il Consiglio comunale ha quindi proseguito con la trattazione dei punti all’ordine del giorno.

Nella foto: Francesco Corfidi, Letizia Gagliardi, Luca Giustacori, Riccardo Palla, Barbara Belcari, Gioietta Zamperini, Matteo Santarelli, Andrea Parrini, Lavinia Montanari