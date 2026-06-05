Un seggiolino montascale per Anpas: MaremmaDakar contribuisce all’acquisto

Grosseto. Ogni occasione è buona per promuovere iniziative di solidarietà. Com’è successo qualche sera fa, con Anpas Humanitas Grosseto che ha preso parte alla cena conviviale organizzata dall’associazione “MaremmaDakar spirit of Tuscany”. Realtà guidata dal presidente Piero Picchi attiva da più di vent’anni, che è specializzata nella partecipazione a raid e rally motoristici internazionali.

Nel contesto di allegria e convivialità che ha caratterizzato la serata, «la nostra associazione – spiega il presidente, Christian Sensi – ha presentato ai partecipanti una “seggiolina elettrica montascale”, recentemente acquistata grazie al generoso contributo di Grechi Costruzioni di Luca Grechi e del ristorante La Parolaccia di Roselle. Un tipo di presidio di cui sono dotati alcuni dei nostri mezzi attrezzati, che viene utilizzato per spostare lungo le scale pazienti non deambulanti che vivono in appartamenti non serviti da ascensori».

L’acquisto della seggiolina in questione ha un costo di 2.000 euro più Iva e in occasione della cena dell’associazione MaremmaDakar, che non è nuova a iniziative solidali, gli avventori hanno raccolto donazioni per 610 euro, che sono stati destinati all’acquisto di una seconda sedia montascale.

«Al presidente Picchi che ci ha accolto, al direttivo dell’associazione e a tutti i commensali – conclude Sensi – vanno la gratitudine e il ringraziamento di Anpas Humanitas Grosseto, che si è data l’obiettivo di dotare la propria flotta di mezzi di una serie di attrezzature che facilitino lo svolgimento dei servizi di trasporto sociale e di emergenza urgenza».