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Cadavere di un uomo ritrovato in una vecchia casa inagibile

Il ritrovamento è stato effettuato in via Aurelia Nord

di Redazione
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Grosseto. Nel primo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco di Grosseto sono intervenuti in via Aurelia Nord, all’interno di una vecchia abitazione resa ormai inagibile, perché pericolante, per il ritrovamento di un corpo di un uomo senza vita.

Avvertiti dai Carabinieri, le squadre di Grosseto sono intervenute con autoscala e carro crolli, considerate le condizioni statiche dell’immobile.

Il recupero del cadavere è risultato particolarmente impegnativo per la conformazione stessa dell’immobile, per le sue condizioni statiche e per la presenza di laterizi danneggiati e macerie varie.

Il corpo è stato preso in consegna dal personale del servizio funerario di Grosseto. Sul posto, presenti anche i Carabinieri di Grosseto, con il personale della Sezione investigazioni scientifiche (Sis) per i rilievi del caso.

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