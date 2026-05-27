Il nido d’infanzia festeggia il suo compleanno: “Servizio fondamentale per i cittadini”

Monterotondo Marittimo (Grosseto). L”amministrazione comunale e la cooperativa Arcobaleno invitano famiglie, cittadini e istituzioni a partecipare alla festa per il compleanno del nido d’infanzia Fumacchio di Monterotondo, in programma giovedì 28 maggio alle 10.30.

L’originalità di questa iniziativa è motivo di orgoglio per Arcobaleno: festeggiare il compleanno di una struttura scolastica è infatti qualcosa di raro e speciale. Di solito il compleanno appartiene alla vita delle persone; altre volte si celebra la nascita di un ente o di un’impresa. Il compleanno di un nido d’infanzia, invece, rappresenta un gesto che unisce simbolicamente scuola e comunità, ricordando quanto i servizi educativi siano elementi essenziali per la vitalità e il futuro dei territori.

La cooperativa Arcobaleno vanta una lunga esperienza nel settore dell’infanzia e nella progettazione di percorsi educativi orientati all’Outdoor Education, approccio pedagogico che caratterizza i servizi gestiti dalla cooperativa. L’attenzione alla relazione con l’ambiente, all’esperienza diretta, all’autonomia e alla crescita armonica dei bambini rappresenta infatti uno dei tratti distintivi del progetto educativo.

«Il compleanno del nido Fumacchio non è soltanto una festa, ma il riconoscimento del valore che questo servizio ha costruito nel tempo per la nostra comunità. Voglio ringraziare la cooperativa Arcobaleno per la qualità del lavoro educativo che ha saputo garantire negli anni, contribuendo a fare del nostro nido un presidio fondamentale per le famiglie e per il territorio – dichiara il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine –. Nelle aree interne mantenere servizi di qualità non è mai scontato: servono visione, investimenti e soprattutto collaborazioni virtuose. L’esperienza costruita insieme dimostra che, lavorando in sinergia tra amministrazioni, operatori e comunità, è possibile garantire presidi educativi di altissimo livello anche nei territori più piccoli, trasformando una potenziale fragilità in un punto di forza».

Fin dall’inizio della propria esperienza educativa, la cooperativa Arcobaleno ha scelto di accompagnare ogni anno scolastico con uno slogan dai forti contenuti pedagogici. Il tema di quest’anno è: “Attraversare le paure per diventare forti. Non possiamo passare sopra, non possiamo passare sotto: dobbiamo passare nel mezzo delle nostre paure per accoglierle e percorrerle“. Un messaggio che richiama il valore educativo del riconoscimento delle paure come esperienza normale di ogni relazione educativa. Allo stesso tempo invita a non restare paralizzati e a non negarle: le paure esistono, vanno conosciute, chiamate per nome e affrontate. Solo così si diventa forti.

La festa del nido Fumacchio sarà quindi non soltanto un momento celebrativo, ma anche un’occasione per riaffermare il valore della scuola come luogo di crescita, relazione e costruzione della comunità, soprattutto nei territori delle aree interne, dove la presenza di servizi educativi rappresenta una leva fondamentale di coesione sociale e attrattività.