Cala Violina: al via le prenotazioni per l’accesso alla spiaggia

Scarlino (Grosseto). Dalla mezzanotte di venerdì 29 maggio sarà possibile prenotare l’accesso a Cala Violina per la stagione estiva 2026. Anche quest’anno la spiaggia sarà regolamentata con un numero massimo di 700 presenze giornaliere nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 18.30, con l’obiettivo di tutelare l’area e garantire una fruizione sostenibile del luogo.

Per accedere è obbligatoria la prenotazione online tramite il sito ufficiale www.calaviolinascarlino.it.

Il sistema prevede un contributo simbolico di 1 euro a persona. I bambini da 1 a 12 anni devono comunque essere prenotati, ma non pagano il contributo. I piccoli sotto l’anno di età non necessitano né di prenotazione, né di pagamento.

Come raggiungere la spiaggia

Cala Violina è raggiungibile esclusivamente a piedi o in bicicletta. I visitatori possono utilizzare il parcheggio di Val Martina, aperto dalle 8 fino alle 18.30, prenotabile sempre attraverso il sito ufficiale, con una tariffa giornaliera di 10 euro per auto e moto e di 15 euro per i camper. Da qui il percorso per arrivare alla spiaggia è lungo circa 1,5 chilometri. In alternativa, è possibile partire dal parcheggio del porto turistico di Scarlino, al Puntone, attraversando Terra Rossa per un percorso di circa 6 chilometri.

Entrambi i tragitti attraversano la macchia mediterranea ed è quindi necessario indossare scarpe chiuse e comode. Il percorso può risultare impegnativo, in particolare per persone con mobilità ridotta, problemi cardiaci o in gravidanza. Si consiglia inoltre di evitare carichi pesanti.

In spiaggia non sono presenti punti d’ombra, né cestini per i rifiuti: è quindi importante portare con sé ombrelloni, acqua e un sacchetto per riportare indietro i propri rifiuti. È vietato fumare e non è consentito l’accesso ai cani.

Dal 1° giugno al 30 settembre saranno attivi il punto ristoro all’interno dell’area boschiva e i servizi igienici. Nello stesso periodo saranno presenti gli steward, un assistente alla balneazione grazie al piano di salvamento organizzato dal Comune di Scarlino insieme al Consorzio MareScarlino e un presidio mobile di primo soccorso, attivo nei fine settimana delle ultime due settimane di giugno e delle prime due di settembre e tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto.

«L’obiettivo dell’amministrazione comunale è continuare a garantire un equilibrio tra tutela ambientale e accoglienza – dichiara l’assessore al turismo Silvia Travison –. Cala Violina è uno dei luoghi più conosciuti e apprezzati del nostro territorio e proprio per questo necessita di attenzione e rispetto. Anche quest’anno abbiamo lavorato per migliorare l’organizzazione dei servizi e per fornire ai visitatori tutte le informazioni necessarie ad affrontare i percorsi in sicurezza e con consapevolezza. Chiediamo a tutti collaborazione e senso di responsabilità, perché preservare Cala Violina significa proteggere un patrimonio naturale unico».

Il Comune di Scarlino invita residenti e turisti a vivere Cala Violina nel rispetto delle regole e dell’ambiente, contribuendo alla tutela di un’area di grande valore naturalistico. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito www.calaviolinascarlino.it.