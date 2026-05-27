Giornate di prevenzione, il Comune: “Grande partecipazione alle visite, al lavoro per nuove date”

Magliano in Toscana (Grosseto). Riprenderanno a settembre le giornate di prevenzione organizzate dall’amministrazione comunale di Magliano in Toscana in collaborazione con La Farfalla.

La grande partecipazione registrata in queste prime giornate ha reso evidente l’apprezzamento e il bisogno di questo tipo di iniziative e, proprio per questo, l’amministrazione comunale si impegna ad organizzare in futuro altri appuntamenti per i cittadini che abbiano con fine ultimo quello di portare la prevenzione sempre più vicino alle aree interne del nostro territorio.

“Il percorso intrapreso rappresenta – spiega Gabriele Fusini, sindaco di Magliano in Toscana – un’occasione per supportare i cittadini facilitando l’accesso ai controlli medici e ai servizi di prevenzione, cercando anche di ridurre le ansie durante le visite e dando allo stesso tempo informazioni sui corretti stili di vita. L’organizzazione di queste giornate è pensata proprio durante il sabato e la domenica per facilitare anche chi lavora”.

“La prevenzione non può essere – spiega Anna Lampredi, assessore alla sanità e al sociale – un’opportunità riservata solo a chi vive più vicino ai servizi sanitari. Deve diventare un diritto realmente raggiungibile anche per chi abita nei borghi e nei territori più distanti. Proprio per questo ci siamo impegnati insieme a La Farfalla nell’organizzazione di queste giornate, per mettere a disposizione dei cittadini screening gratuiti, controlli e informazioni sui corretti stili di vita. Vogliamo ringraziare tutti i medici e i volontari che si sono messi a disposizione delle persone”.

L’amministrazione comunale e La Farfalla sono già al lavoro per individuare nuove date e altri ambiti per organizzare nuove giornate di prevenzione.