Accesso in Ztl: ecco la App per richiedere il permesso temporaneo

Grosseto. È disponibile la procedura telematica per il rilascio dei permessi temporanei per accedere al centro storico di Grosseto.

“L’introduzione della nuova piattaforma digitale per il rilascio dei permessi temporanei di accesso alla Ztl rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di innovazione e modernizzazione dei servizi pubblici che questa amministrazione sta portando avanti – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Semplificare le procedure, ridurre i tempi di attesa e offrire ai cittadini strumenti facilmente accessibili significa rendere la macchina amministrativa più vicina alle esigenze quotidiane delle persone e delle attività economiche. Grazie a questo sistema sarà possibile ottenere il permesso in modo rapido e sicuro, direttamente online e in qualsiasi momento della giornata, evitando spostamenti e code agli sportelli. Un servizio più efficiente che contribuirà anche a migliorare la gestione della mobilità urbana e la vivibilità del centro storico”.

“Questa nuova modalità telematica consentirà una gestione più ordinata e funzionale degli accessi alla Ztl, – aggiunge l’assessore alla viabilità Riccardo Megale -, contribuendo anche a diminuire il traffico e le code nelle aree vicine a Porta Corsica, soprattutto nelle ore di punta. L’obiettivo è quello di coniugare innovazione, efficienza e migliore vivibilità del centro cittadino, accompagnando gli utenti in una fase di transizione che sarà seguita con attenzione dal personale di Sistema”.

“La procedura, oltre a rappresentare un adeguamento normativo previsto dal Codice dell’amministrazione digitale – dichiara il presidente di Sistema srl Amedeo Vasellini -, che impone la progressiva dematerializzazione dei documenti e l’adozione di procedimenti amministrativi telematici, costituisce un’importante innovazione verso servizi più snelli, più veloci ed a portata di un click. Su https://ztl.comune.grosseto.it o sul sito di Sistema www.sistemagrosseto.com gli utenti troveranno la piattaforma digitale per il rilascio dei permessi, accessibile sia da Pc che da tablet o smartphone, conforme agli standard ministeriali e già utilizzata in molte altre città italiane. Una volta entrati sull’App con il riconoscimento digitale tramite Spid o Cie, da un menù a tendina si sceglie la tipologia di permesso richiesta, si caricano i documenti se necessari (copia del libretto di circolazione), si procede al pagamento tramite PagoPA e si ottiene la ricevuta del permesso. Tutto ciò può essere fatto 24 ore su 24, per qualsivoglia giorno od orario in cui si deve accedere alla Ztl”.

“Naturalmente – continua il presidente Vasellini – questa innovazione contribuirà a decongestionare il traffico in prossimità di Porta Corsica, uno dei punti nevralgici della nostra città, che in alcune ore della mattina è preso d’assalto da tanti mezzi, soprattutto commerciali, in fila per ritirare il permesso cartaceo, per l’accesso al centro.”

Nei prossimi due mesi il personale di Sistema sarà presente comunque presso lo sportello di via Gramsci per informare gli utenti della nuova procedura, fornendo indicazioni operative per il rilascio del permesso on line. Finita la fase sperimentale, verrà chiuso definitivamente lo sportello di via Gramsci, ma sarà sempre possibile richiedere il permesso cartaceo negli uffici di Sistema, in via Monte Rosa 12.