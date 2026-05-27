Torna “Classica al Museo”: un dialogo tra tromba, violino ed organo inaugura la manifestazione

Massa Marittima (Grosseto). Dopo il successo della scorsa edizione, torna la rassegna “Classica al Museo” che porterà a Massa Marittima un nuovo ciclo di concerti curato dalla Fondazione Museo Santa Cecilia. Sabato 30 maggio, alle 21, al Museo di Santa Cecilia, si terrà l’evento “Della tromba col violino et organo insieme”. Il concerto esplora un momento magico della storia della musica: l’alba della tromba solista. Nata come strumento di segnalazione militare e di rappresentanza nelle corti, la tromba si evolve nel XVII secolo, imparando a “cantare” e a dialogare alla pari con gli strumenti ad arco e i tastieri. Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio nel cuore del Barocco sarà il trio Collegium “In Harmonia Salus” (Francesco Gibellini, tromba barocca, Clara Fanticini, violino barocco, Michele Gaddi, organo e clavicembalo). Grazie all’utilizzo di strumenti d’epoca, l’ensemble restituirà le sonoritàautentiche, i colori e le affascinanti dinamiche del Seicento e del Settecento, offrendo un’esecuzione filologicamente curata ma profondamente emozionale. “Non è un concerto riservato ai soli esperti – spiegano gli organizzatori –, ma un’esperienza sensoriale aperta a chiunque desideri lasciarsi rapire dalla bellezza. Vedremo la tromba abbandonare la sua veste guerresca per intrecciare melodie dolcissime con il violino, elevandosi sopra la maestositàdell’organo in un gioco di specchi tra l’Italia e l’Inghilterra”. Il programma metterà a confronto la scuola italiana, culla della tecnica solistica, con quella inglese, capace di fondere rigore e brio, in un repertorio che ha segnato il passaggio definitivo della tromba a “voce” protagonista della musica da camera. “La rassegna ‘Classica al Museo’ rappresenta una proposta culturale di grande valore per Massa Marittima – dichiara il sindaco Irene Marconi – perché riesce a coniugare la valorizzazione del nostro patrimonio storico e artistico con la qualità della musica dal vivo. Eventi come questo arricchiscono l’offerta culturale della città e permettono di far conoscere a cittadini e visitatori luoghi straordinari come il Museo Santa Cecilia attraverso esperienze coinvolgenti e di alto livello artistico”. I musicisti

Francesco Gibellini, trombettista di grande esperienza, si è diplomato nel 2008 con il massimo dei voti al Conservatorio di Parma. Ha collaborato come prima tromba con istituzioni di assoluto rilievo, tra cui il Teatro alla Scala e l’Orchestra La Toscanini, diretto da maestri come Riccardo Chailly e Lorin Maazel. Dal 2021 è membro del Gomalan Brass Quintet e si dedica con rigore filologico alla prassi esecutiva su strumenti storici. Vincitore di concorso per l’insegnamento, dal 2025 è titolare della cattedra di tromba al prestigioso Conservatorio di Milano.

Clara Fanticini, violinista dalla spiccata versatilità, ha conseguito il Diploma accademico di II livello al Conservatorio di Parma con il massimo dei voti e la lode. La sua attività professionale spazia dalla musica medievale alla contemporanea, collaborando con solisti del calibro di Sara Mingardo e Gemma Bertagnolli. Oltre a esibirsi regolarmente come solista in duo con l’organo, fa parte di ensemble specializzati come la Canalgrande Baroque Orchestra. Ha partecipato a importanti produzioni discografiche e televisive, inclusa la registrazione di una colonna sonora per la Bbc britannica.

Michele Gaddi, organista, clavicembalista e direttore, ha completato i suoi studi in direzione di coro e clavicembalo conseguendo in entrambi i percorsi la lode e la menzione speciale. Fondatore dell’ensemble I Madrigalisti Estensi e del festival Gli Spazi del Suono, è uno stimato specialista del repertorio barocco su strumenti originali. Dal 2022 ricopre il ruolo di vice-organista del Duomo di Modena e dal 2024 quello di vice-maestro di cappella. La sua carriera internazionale lo ha visto protagonista in sedi prestigiose come l’Oude Muziek di Utrecht e il Monteverdi Festival di Cremona.

Informazioni: Fondazione Museo Santa Cecilia Maria Elena Ronzoni | cell. 339.1707357 | e-mail info@museodegliorgani.it | sito www.museodegliorgani.it