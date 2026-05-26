Ecco “Fonderie Follonica Festival”: incontri, workshop e performance di danza contemporanea

Follonica (Grosseto). “Fff – Fonderie Follonica Festival”, la cui prima edizione si terrà dal 30 maggio al 2 giugno, è il primo festival di danza contemporanea di Follonica organizzato dall’associazione PerFormare Aps, con la direzione artistica di Daniela Borghini.

Il festival si svolgerà nella Fonderia 1, mentre il 2 giugno, alle 17.00, alla Fonderia 2 , nel Teatro Fonderia Leopolda, si terrà uno spettacolo di gala ricco di performance, restituzioni coreografiche ed esibizioni di artisti interni ed ospiti della manifestazione

“Fff” presenta un ricco programma alla scoperta della danza attraverso incontri, workshop, residenze artistiche, performance aperte a tutte e a tutti che si svolgeranno nei luoghi più suggestivi ed interessanti della città , un’occasione unica per viverla in tutta la sua bellezza ed in particolare far conoscere e respirare Follonica a partire dal proprio vero cuore pulsante rappresentato dagli spazi dell’ex città-fabbrica, innervata di rinnovata energia vitale.

“L’evento – dichiara la direttrice artistica Daniela Borghini – non vuole essere una mera vetrina, ma ambisce ad assumere una dimensione internazionale quale segno della volontà di esplorare una varietà di generi e forme e dell’impegno nel sostenere e promuovere la danza italiana, ovvero gli artisti italiani affermatisi sul territorio nazionale ed all’estero”.

“Si tratta di una grande manifestazione di ambiziosa visione internazionale, che Follonica ha l’onore di ospitare grazie ad una professionista quale la direttrice artistica Daniela Borghini – commentano il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore alla cultura Stefania Turini -; la sua professionalità e il suo legame viscerale con Follonica rappresentano una miscela di grande intensità che ha portato a realizzare questo progetto proprio qui, nella sua e nella nostra città: ci saranno artisti di fama internazionale ,quali Giuseppe Spota, Marie-Louise Hertog, Marta Papaccio, e si assisterà ad un processo creativo tenuto dai direttori e coreografi della famosa compagnia “KOR’sia”, e tante altre compagnie emergenti. E il culmine sarà uno spettacolo di gala ricco di performance, restituzioni coreografiche ed esibizioni di artisti interni ed ospiti della manifestazione, che si terrà nel Teatro Fonderia Leopolda. Ci teniamo a rivolgere un grazie sentito alla direttrice artistica Daniela Borghini, grande professionista, che ha mosso i suoi primi passi di danza proprio a Follonica, per poi proiettarsi in un percorso professionale internazionale di grande prestigio: siamo onorati ed emozionati e siamo certi che il Festival avrà il giusto richiamo di pubblico e di notorietà”.