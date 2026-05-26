Valorizzazione dei sentieri e del cicloturismo: accordo tra Unione di Comuni e consorzio

Massa Marittima (Grosseto). Nasce il Tavolo della sentieristica delle Colline Metallifere. E’ questo il cuore del protocollo d’intesa tra l’Unione di Comuni montana Colline Metallifere e il consorzio “Bike in Massa Marittima”, firmato oggi dal presidente dell’Unione Giacomo Termine e da Luca Santini, presidente del consorzio “Bike in Massa Marittima”, realtà nata a novembre 2025 e composta da imprese private operanti nel settore turistico-alberghiero, in particolare nel segmento “Bike”.

“L’idea del protocollo – dichiara il presidente dell’Unione, Giacomo Termine – è quella di creare un luogo di confronto e coprogettazione, aperto a soggetti che, a diverso titolo, operano sul territorio con azioni di promozione e valorizzazione. I componenti del Tavolo, inizialmente i firmatari del protocollo, puntano a pianificare congiuntamente, nell’ambito di una strategia condivisa, i programmi e il dettaglio delle azioni, individuando risorse per la realizzazione delle attività compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio”.

“Il protocollo d’Intesa che oggi stringiamo con l’Unione di Comuni montana Colline Metallifere – dichiara il presidente del consorzio, Luca Santini – rappresenta la chiave di volta di questo progetto. Per tutti questi anni la manutenzione dei sentieri ha vissuto sul volontariato o su iniziative pubbliche/private non coordinate raggiungendo, già così, ammirevoli risultati. Oggi, grazie alla lungimiranza delle amministrazioni locali e alla coesione dei privati, cambiamo decisamente passo. Passiamo dalla gestione spontanea alla governance strategica”.

“Tra gli obiettivi principali – aggiunge Termine – c’è la valorizzazione dei sentieri escursionistici e dei percorsi ciclabili dell’area dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere, anche mediante la programmazione di interventi di manutenzione per i percorsi riconosciuti dalle parti di specifico interesse pubblico e allo stesso tempo segnalati quali particolarmente apprezzati dagli utilizzatori. L’obiettivo è aumentarne la visibilità e l’attrattività, incrementando i flussi turistici e le possibilità di sviluppo socio-economico. Grazie a questa collaborazione ci sarà un rinnovato impegno per la valorizzazione della Ciclovia delle 3M, un suggestivo anello ciclabile di circa 90 chilometri per mountain bike ed e-bike che unisce Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri, attraverso un’azione condivisa che favorisca forme di fruizione dello stesso secondo un principio di sostenibilità e valorizzazione ambientale (a piedi, in bicicletta, a cavallo)”.

“La collaborazione istituzionale – spiega Santini – ci permetterà di lavorare in modo sistematico sulla valorizzazione dei sentieri e sullo sviluppo dei servizi legati al mondo bike. Questo significa avere regole certe, sentieri sicuri, tracciati mappati e una manutenzione costante. Progetti come la Ciclovia delle 3M devono essere infrastrutture vive, capaci di connettere i nostri borghi e di generare economia reale. Ringrazio, perciò, il presidente dell’Unione dei Comuni Giacomo Termine, per aver creduto in questa visione. Questo accordo dimostra che quando pubblico e privato condividono la stessa strada, il territorio vince sempre”.

Si punterà anche sulla formazione di nuove realtà imprenditoriali giovanili, integrando queste attività con realtà economiche già presenti sul territorio. Verranno attivate forme di collaborazione con soggetti privati e pubblici per tutte le attività che verranno intraprese al fine di migliorare l’attrattività e accessibilità del territorio.

Il consorzio “Bike in Massa Marittima”

“La nascita del consorzio – spiega il presidente Luca Santini – non è un punto di arrivo, ma l’evoluzione naturale di una vocazione che il nostro territorio esprime da moltissimi anni. L’alta Maremma e le Colline Metallifere, in particolare, possiedono un patrimonio naturale, storico e morfologico unico. Un patrimonio che il mondo del cicloturismo internazionale ammira e che noi abbiamo il dovere non solo di custodire, ma di valorizzare in chiave moderna, sostenibile e professionale”.

Il consorzio unisce le migliori competenze della ricettività bike-friendly — aggregando realtà storiche come Massa Vecchia, Tenuta del Fontino, Sleep ‘n’ Ride, La Colombaia, Il Cicalino e Pian dei Mucini — ed è aperto a tutta la filiera. Tuttavia, le imprese private da sole non bastano più: è fondamentale il supporto delle istituzioni pubbliche. In quest’ottica il prossimo ingresso della Multiservizi del Comune di Massa Marittima rappresenta un passo di grande rilevanza strategica quanto la sottoscrizione del protocollo d’intesa con l’Unione dei Comuni che sancisce ed ufficializza, per noi, un’importantissima partnership strategica.

“Il nostro obiettivo è chiaro – aggiunge Santini –: consolidare Massa Marittima e le Colline Metallifere come una delle bike destination leader in Europa. Vogliamo un turismo costante per tutto l’anno, rispettando l’ambiente e valorizzando il territorio”.