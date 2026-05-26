Depuratore, sopralluogo di Acquedotto del Fiora e Comune: “Al lavoro per ridurre i cattivi odori”

Follonica (Grosseto). Sopralluogo congiunto di Comune di Follonica e Acquedotto del Fiora al depuratore di Campo Cangino, dove sono in corso i lavori per il nuovo revamping dell’impianto, che porterà ulteriori benefici a questa infrastruttura fondamentale del servizio idrico integrato, tra cui un controllo ancora più efficiente delle emissioni generate dal trattamento fanghi.

Presenti il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani, l’assessore Sandro Marrini, il presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai e l’amministratore delegato di Acquedotto del Fiora Anna Varriale.

I lavori

L’impegno del Fiora per il depuratore di Campo Cangino, struttura che sta particolarmente a cuore all’amministrazione comunale del Golfo e su cui si è strutturata una collaborazione importante, sta proseguendo con alcuni nuovi e significativi lavori sulla sezione di digestione aerobica dei fanghi di supero, finalizzati a incrementare ulteriormente l’efficienza del loro trattamento grazie all’implementazione delle migliori tecnologie disponibili e di soluzioni tecnicamente avanzate, innovative e sostenibili.

L’investimento stimato è di 140mila euro e i lavori sono articolati in due step.

Nel primo step viene sostituita l’attuale copertura a cupola in vetroresina con una nuova copertura piana e calpestabile in alluminio, dotata di valvole meccaniche di sicurezza collegate a un sistema di telecontrollo in grado di rilevare eventuali aperture o chiusure di emergenza. Questa nuova configurazione consente un accesso più agevole per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, migliorando nel tempo l’efficacia e la durabilità della struttura. Le nuove valvole garantiscono inoltre un funzionamento immediato in caso di anomalie, mentre il sistema di telecontrollo permette interventi tempestivi per la verifica di eventuali criticità nel sistema di aspirazione.

Il secondo step riguarda invece la sostituzione del sistema di diffusione dell’aria all’interno della vasca con una soluzione più performante e resistente alle condizioni ambientali attuali, progettata sulla base di studi specifici sui materiali più idonei.

«Questo intervento rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di miglioramento e ammodernamento di un impianto strategico per Follonica – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani –. La questione delle emissioni odorigene è da sempre una delle problematiche rispetto alle quali questa amministrazione ha mantenuto la massima attenzione e sensibilità, consapevole dell’impatto che può avere sulla qualità della vita dei cittadini. Per questo motivo abbiamo costruito con Acquedotto del Fiora un confronto costante e concreto, finalizzato a individuare soluzioni tecnologiche sempre più efficaci per migliorare il funzionamento dell’impianto e ridurre al minimo i disagi».

«L’intervento in corso va proprio nella direzione che abbiamo chiesto fin dall’inizio – aggiunge l’assessore Sandro Marrini –, ovvero investire su innovazione, monitoraggio e prevenzione per garantire un controllo sempre più efficiente delle emissioni odorigene. Su questo tema non abbiamo mai abbassato l’attenzione e continueremo a seguire passo dopo passo l’evoluzione dei lavori, perché riteniamo fondamentale coniugare l’efficienza dell’impianto con la tutela del benessere dei residenti e dell’ambiente circostante».

Acquedotto del Fiora ringrazia infine i cittadini per la preziosa collaborazione durante l’esecuzione dei lavori, grazie ai quali il territorio potrà contare su soluzioni infrastrutturali sempre più avanzate e funzionali a vantaggio della comunità servita.