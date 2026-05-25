Barbara Belcari nuova sindaca di Sorano: “Costruirò un Comune più vicino ai cittadini”

Sorano (Grosseto). Barbara Belcari è la nuova sindaca di Sorano.

L’esito delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio ha premiato la candidata della lista civica “Rinnovamento Comune”, che ha ottenuto 1.092 voti, pari al 56,88% dei consensi, superando Ugo Lotti, fermo a 828 voti, pari al 43,13%. La lista collegata alla neoeletta sindaca potrà contare su 8 seggi in consiglio comunale, mentre alla coalizione avversaria andranno i restanti 3.

Per Barbara Belcari si apre così una nuova fase amministrativa alla guida del Comune di Sorano, al termine di un percorso politico e civico maturato anche attraverso la precedente esperienza da vicesindaca. La sua candidatura si è sviluppata attorno a un progetto fondato su partecipazione, trasparenza, attenzione al territorio, sostegno all’agricoltura, promozione del turismo, rafforzamento dei servizi e innovazione amministrativa.

I voti dei consiglieri comunali

Accanto al risultato per la carica di sindaca, la lista “Rinnovamento Comune” registra anche un importante dato di consenso personale espresso attraverso le preferenze ai candidati consiglieri. Nel dettaglio, Riccardo Palla ha ottenuto 172 preferenze, Matteo Santarelli 118, Luca Giustacori 113, Gioietta Zamperini detta “Gioia” 103, Lavinia Montanini 79, Andrea Parrini 66, Letizia Gagliardi 52, Francesco Corfidi 50, Albano Carrucoli 39, Lucia Santinami 38, Sara Baffetti 31 e Federico Squarcia 27.

«Ringrazio di cuore tutte le cittadine e tutti i cittadini di Sorano per la fiducia che mi hanno accordato – dichiara Barbara Belcari -. Questo risultato rappresenta per me un onore e una responsabilità grande. Da oggi inizia un lavoro serio, concreto e aperto all’ascolto, con l’obiettivo di costruire un Comune più vicino alle persone, più unito e più capace di dare risposte ai bisogni reali della comunità».

La nuova sindaca ha voluto sottolineare anche il valore del lavoro di squadra e del consenso raccolto dalla lista, interpretato come segnale di fiducia verso un progetto amministrativo condiviso e radicato nelle diverse realtà del territorio comunale. Il risultato delle preferenze conferma infatti il sostegno diffuso alla proposta di “Rinnovamento Comune” e alla squadra che ha accompagnato Barbara Belcari in questa campagna elettorale.

«Sarò la sindaca di tutti, anche di chi non mi ha votata – aggiunge Belcari –. Amministrerò Sorano con rispetto delle istituzioni, spirito di servizio e massima attenzione alle frazioni, alle famiglie, ai giovani, agli anziani, alle attività produttive, al mondo agricolo e all’associazionismo. Inizia una nuova stagione che affronteremo con umiltà, determinazione e amore per il nostro Comune».

La lista avversaria guidata da Ugo Lotti entra in Consiglio comunale con 3 seggi, nel quadro di un confronto elettorale che ha visto una partecipazione significativa dell’elettorato soranese.

Al voto hanno partecipato 1.977 elettori su 2.684 aventi diritto, con un’affluenza del 73,66%; si contano inoltre 43 schede nulle e 14 schede bianche.