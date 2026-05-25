“Se non ci fosse la luna”: il libro di Michele Machetti presentato all’osservatorio astronomico

Grosseto. Venerdì 29 maggio, alle 21.30, l’osservatorio astronomico di Roselle aprirà al pubblico con la presentazione del libro “Se non ci fosse la luna” di Michele Machetti, edito da Innocenti Editore.

A seguire, meteo permettendo, l’osservazione del cielo e della luna.

Il libro

E se stasera la Luna non sorgesse più?

La diamo per scontata. La fotografiamo, le dedichiamo canzoni, ma raramente ci fermiamo a pensare a quanto le dobbiamo. Senza di lei, la Terra sarebbe un pianeta irriconoscibile: stagioni impazzite, asse instabile, un cuore geologico spento. Forse, semplicemente, non saremmo qui.

Venerdì 29 maggio sarà presentato all’osservatorio di Roselle “Se non ci fosse la luna”, il primo libro di Michele Machetti — divulgatore scientifico, astrofilo dall’età di otto anni, socio Amsa da una vita e voce ormai familiare delle serate osservative dell’osservatorio. Un libretto breve, ma denso, che intreccia rigore scientifico e meraviglia per restituire alla luna il ruolo che le spetta: non un decoro notturno, ma la custode silenziosa della vita sulla Terra.

Insieme all’autore ci sarà Stefano Innocenti, editore del libro, per raccontare come è nato il progetto e che cosa significa fare divulgazione oggi, e Paolo Pisani, giornalista e antropologo. L’atureo parlerà della genesi del libro, del suo percorso di divulgatore e di quel filo che da sempre lega la sua passione al cielo della Maremma.

“E poi, perché siamo pur sempre un osservatorio, e la Luna sarà praticamente piena, andremo a guardarla davvero, con i telescopi del giardino – spiegano dall’osservatorio astronomico –. Crateri, mari, montagne lunari: il modo migliore per chiudere una serata che parla di lei”.

Ingresso gratuito. E’ obbligatoria la prenotazione al seguente link: https://www.amsagrosseto.com/newsite/eventi/?event=12