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“Sky Calciomercato” arriva in città: il Comune cerca sponsorizzazioni

Pubblicato l'avviso con scadenza 27 maggio

di Redazione
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Follonica (Grosseto).  Il Comune di Follonica ha avviato una ricerca di sponsor per sostenere l’evento “Sky Calciomercato”, che si terrà  a Follonica dal 15 al 19 giugno 2026.

Possono presentare proposte le persone fisiche, giuridiche  e associazioni, enti del terzo settore, operatori economici.

La domanda può essere presentata via pec, all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it, entro mercoledì 27 maggio 2026.

Per conoscere i dettagli, i requisiti per partecipare, le modalità di presentazione  dell’offerta, è possibile consultare e scaricare l’avviso e il modulo di domanda nell’albo pretorio online sul sito del Comune, all’indirizzo https://follonica.halleyweb.it/c053009/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=29537.

Per informazioni: tel 0566.59380, e-mail cbini@comune.follonica.gr.it.

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