“Sky Calciomercato” arriva in città: il Comune cerca sponsorizzazioni

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica ha avviato una ricerca di sponsor per sostenere l’evento “Sky Calciomercato”, che si terrà a Follonica dal 15 al 19 giugno 2026.

Possono presentare proposte le persone fisiche, giuridiche e associazioni, enti del terzo settore, operatori economici.

La domanda può essere presentata via pec, all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it, entro mercoledì 27 maggio 2026.

Per conoscere i dettagli, i requisiti per partecipare, le modalità di presentazione dell’offerta, è possibile consultare e scaricare l’avviso e il modulo di domanda nell’albo pretorio online sul sito del Comune, all’indirizzo https://follonica.halleyweb.it/c053009/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=29537.

Per informazioni: tel 0566.59380, e-mail cbini@comune.follonica.gr.it.