“Mare per tutti”: come presentare domanda per il soggiorno gratuito dedicato a persone con disabilità

Grosseto. Dal 1° giugno al 13 settembre riparte il progetto “Mare per tutti”, l’iniziativa promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con gli stabilimenti balneari aderenti e la rete di imprese Balneari della Maremma grossetana, con l’obiettivo di garantire l’accesso gratuito al mare alle persone con disabilità grave.

Il progetto mette a disposizione una postazione gratuita in spiaggia composta da un ombrellone e due lettini o sdraio, collocata nelle aree più accessibili degli stabilimenti aderenti, in prossimità dei camminamenti e delle passerelle.

Possono usufruire del servizio le persone, residenti e non residenti, in possesso di invalidità totale riconosciuta ai sensi della Legge 104/92, articolo 3, comma 2 e/o comma 3.

L’iniziativa rappresenta un importante strumento di inclusione sociale e di promozione del turismo accessibile sul territorio grossetano, consolidando il percorso intrapreso negli ultimi anni dall’amministrazione comunale per rendere il litorale sempre più fruibile e accogliente.

Come presentare la domanda

Per accedere al servizio è necessario rivolgersi preventivamente allo sportello “InfoHandicap” del Comune di Grosseto, che fornirà informazioni sulla disponibilità delle postazioni nei vari stabilimenti balneari aderenti. Dopo la verifica dei requisiti e la presentazione della documentazione richiesta, sarà possibile prenotare una settimana gratuita di soggiorno marino.

Il progetto prevede inoltre l’utilizzo delle sedie Job e Sand & Sea e di altri ausili dedicati alla mobilità in spiaggia e all’accesso al mare, assegnati agli stabilimenti aderenti nell’ambito dell’iniziativa.

“‘Mare per tutti’ conferma l’impegno del territorio verso un modello di accoglienza inclusiva e attenta ai diritti delle persone con disabilità – sottolinea l’amministrazione comunale –. Garantire l’accessibilità delle spiagge significa promuovere pari opportunità, autonomia e qualità della vita”.

Tutte le informazioni, l’elenco degli stabilimenti aderenti e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Grosseto e allo sportello “InfoHandicap” dell’Ufficio relazioni con il pubblico.