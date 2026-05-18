Senzuno cambia volto per l’estate: al via la sperimentazione per nuove aree pedonali e Ztl

Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale di Follonica lancia un piano ambizioso di riorganizzazione della mobilità nel quartiere Senzuno.

Dal 15 giugno al 1° settembre, verrà introdotta l’area pedonale su via della Repubblica in orario serale, attivando zone a traffico limitato e modificando alcuni sensi di marcia per migliorare la vivibilità del quartiere e sopratutto la sicurezza di residenti e turisti.

L’obiettivo è incrementare la qualità degli spazi pubblici e promuovere la “mobilità dolce” in linea con gli obiettivi del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums).

Il provvedimento prevede l’istituzione di diverse aree a priorità pedonale:

in via della Repubblica e via Livorno, area pedonale attiva in orario serale (nel tratto tra via Palermo e via Pistoia esclusa);

in via Mentana e via Spiaggia di Levante, area pedonale 24 ore su 24 nel tratto compreso tra via Mentana e via Firenze.

Sarà istituita inoltre una Zona a traffico limitato 24 ore su 24 in:

via Firenze (con soppressione dei parcheggi per 2 ruote sul lato dispari);

via Spiaggia di Levante (dall’intersezione con via Siena a via Firenze). L’accesso sarà garantito esclusivamente a residenti, proprietari di garage, strutture ricettive e attività commerciali autorizzate.

Modifiche alla viabilità ordinaria

Per garantire la fluidità del traffico residuo, sono previste importanti variazioni ai sensi di marcia:

inversione del senso unico in via Pistoia, direzione consentita da via Palermo verso via della Repubblica;

inversione del senso unico in via Arezzo, direzione consentita da via della Repubblica verso via Palermo;

doppio senso di marcia in via Palermo, fino all’intersezione con via Salceta.

“Queste misure – dichiarano il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore alla mobilità Sandro Marrini – sono state annunciate ai commercianti e alle associazioni del quartiere e risultano coerenti con gli obiettivi di riqualificazione dello spazio pubblico privilegiando la pedonalità e la sicurezza, in vista dell’assetto definitivo del nuovo Piano urbano del traffico. Gli interventi sono stati preparati a partire dall’eliminazione del transito dei bus su via della Repubblica. Quello che desideriamo è garantire massima vivibilità al quartiere partendo proprio dai mesi di alta stagione. Sulla questione organizzeremo comunque un incontro pubblico aperto il 28 maggio, così da dare e diffondere tutte le informazioni del caso e in maniera capillare”.