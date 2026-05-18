Servizio civile: il Comune ricerca due giovani per Palazzo Nerucci

Castel del Piano (Grosseto). Il Comune di Castel del Piano ricerca due giovani da inserire nell’organico dedicato all’apertura, all’accoglienza e alla valorizzazione di Palazzo Nerucci, situato nel centro storico del paese.

L’edificio rinascimentale di grande pregio è sede di importanti “raccolte” composte da opere artistiche (reperti archeologici, quadri, sculture, manifesti, disegni), materiale librario e documentale, che raccontano la storia del paese e del territorio amiatino.

“Il progetto per Palazzo Nerucci – commenta Arianna Arezzini, assessore del Comune di Castel del Piano – è una bella occasione di crescita per i ragazzi che vorranno impegnarsi e un’opportunità per la comunità in vista anche della prossima apertura del nuovo spazio museale di palazzo Nerucci. I due giovani potranno essere protagonisti attivi della progettazione insieme all’amministrazione e all’associazione Imberciadori, che gestisce lo spazio”.

Con l’inserimento di due giovani si vuole ampliare ulteriormente le funzionalità del palazzo e favorirne l’uso come luogo di incontro e di studio, mettendolo a disposizione della comunità. I giovani del servizio civile potranno svolgere attività di accoglienza dei visitatori (per quanto riguarda il Museo) e facilitazione dei singoli o gruppi che vogliono utilizzare gli spazi per leggere o per studiare. Potranno inoltre contribuire alla progettazione di attività di promozione destinate alle scuole, al pubblico locale e ai turisti.

Il palazzo è accessibile ai diversamente abili; è dotato di Wi-Fi , videoproiettore e schermo, sala conferenze, sale per lo studio.

Possono aderire al servizio civile per il progetto di Castel del Piano i giovani tra i 18 e i 29 anni residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che siano non occupati, Il progetto ha una durata di 12 mesi. Ai giovani spetterà un assegno mensile di 507,30 euro. La scadenza per presentare domanda è il 10 giugno.

Qui tutti i dettagli: https://giovanisi.it/bando/servizio-civile-regionale-bando-per-2-396-giovani/