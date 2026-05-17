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Al via il tour dei Fiori neri: la cover band dei Nomadi in concerto anche in provincia di Grosseto

Appuntamento a Sorano e Castell'Azzara

di Redazione
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Grosseto. L’estate 2026 si apre nel segno della grande musica italiana con il ritorno live dei Fiori neri, tribute band dedicata allo storico gruppo dei Nomadi.

Un progetto musicale che negli anni ha saputo conquistare il pubblico grazie a concerti coinvolgenti, grande energia sul palco e un repertorio capace di attraversare generazioni.

Il tour porterà nelle piazze e negli eventi estivi tutta la magia delle canzoni che hanno fatto la storia dei Nomadi: brani indimenticabili che continuano ancora oggi a emozionare e unire il pubblico attraverso temi universali come libertà, viaggio, amicizia e speranza.

In programma anche due concerti in provincia di Grosseto:  il 26 luglio a Castell’Azzara e il 15 agosto a Sorano.

Il calendario è in continuo aggiornamento con nuove date in arrivo nelle prossime settimane.

“Ogni concerto è un’occasione per ritrovarsi, cantare insieme e rivivere emozioni autentiche attraverso canzoni che fanno parte della storia della musica italiana”, spiegano i Fiori neri.

Con uno spettacolo intenso e coinvolgente, la band propone un viaggio musicale che omaggia lo spirito e l’identità dei Nomadi, mantenendo vivo il legame con il pubblico che da sempre segue e ama questo repertorio.

Per informazioni, collaborazioni e booking: cell. 339.5888266 o sito www.fiorineri.com.

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