Grosseto guarda ai Paesi Bassi: nuove opportunità di collaborazione tra istituzioni, cultura e turismo

Grosseto. Il Comune di Grosseto rafforza il proprio percorso di relazioni internazionali e guarda con crescente interesse ai Paesi Bassi, partner strategico per lo sviluppo di collaborazioni nei settori del turismo, della cultura, dello sport e dello sviluppo economico.

Nel corso dell’incontro, svoltosi nella sala del Consiglio comunale, sono stati presentati i rappresentanti consolari della Toscana, l’avvocato Donato Nitti per Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e Siena, e l’avvocato Silvia Traverso per Livorno, Grosseto, Lucca, Pisa e Massa Carrara, con l’obiettivo di consolidare una rete di rapporti istituzionali e promuovere nuove occasioni di collaborazione tra la Maremma toscana e il mondo olandese.

Secondo i dati dell’Osservatorio turistico regionale della Toscana, i visitatori provenienti dai Paesi Bassi rappresentano il 3,9% degli arrivi stranieri registrati nel Comune di Grosseto. Si tratta del quarto flusso turistico internazionale per il territorio comunale, dopo Germania, Francia e Svizzera. Un dato significativo che conferma il forte interesse del mercato olandese per la Maremma e che evidenzia le potenzialità di un ulteriore investimento su questo rapporto.

“Sempre più visitatori scelgono il nostro territorio perché cercano esperienze vere: il contatto con la natura, il mare, l’enogastronomia, i percorsi culturali, il cicloturismo, i borghi storici e il turismo lento. E proprio qui ritroviamo un’altra possibile vicinanza con la cultura olandese. – afferma il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – I visitatori provenienti dai Paesi Bassi apprezzano particolarmente il turismo all’aria aperta, la mobilità sostenibile, il campeggio, il cicloturismo e le esperienze autentiche legate al territorio. Sono modalità di viaggio che si sposano perfettamente con le caratteristiche della nostra Maremma. Per questo motivo crediamo che possa essere molto utile rafforzare i rapporti anche sul piano turistico, creando connessioni sempre più forti tra le nostre realtà”.

“Le relazioni internazionali – dichiara il presidente del Consiglio comunale, Fausto Turbanti – rappresentano oggi uno strumento concreto di crescita per i territori. Creare connessioni con realtà europee attente alla sostenibilità, alla cultura e al turismo significa aprire nuove opportunità per Grosseto e per tutta la Maremma. Il dialogo con i Paesi Bassi può favorire scambi istituzionali, culturali ed economici capaci di produrre risultati importanti nel medio e lungo periodo, atti alla valorizzazione delle eccellenze locali, dai butteri al patrimonio ambientale, fino alle produzioni tipiche”.

“La Toscana è un patrimonio unico dove bellezza, identità territoriale, turismo e agricoltura si sostengono a vicenda – sottolinea l’onorevole Manuel Vescovi, presidente Fondatore di Tuscany in the World – Solo facendo squadra e costruendo un ponte tra istituzioni, imprese e comunità locali possiamo valorizzare al meglio le nostre eccellenze e rafforzare la competitività del territorio”.

L’amministrazione comunale ha ritenuto strategica l’individuazione di Paesi Bassi, Polonia e Montenegro quali mercati di particolare attenzione, stante la conoscenza della Maremma da parte di questo tipo di turismo. Il Comune di Grosseto è infatti aperto a ogni sinergia per la promozione dello sport, della cultura e del turismo inteso come sviluppo economico locale.

In questo contesto, in vista dell’avvio di un possibile percorso di gemellaggio con la realtà olandese, i Paesi Bassi rappresentano un interlocutore di grande interesse: il rafforzamento di tale rapporto punta infatti a promuovere Grosseto e la Maremma come destinazioni attrattive per un turismo di qualità che si concentra sul patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico del territorio.