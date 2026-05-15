“Caseifici aperti”: visita guidata gratuita alla scoperta de Il Fiorino

Grosseto. Una giornata per entrare nel cuore della tradizione casearia maremmana, conoscere da vicino la lavorazione del pecorino e vivere un’esperienza autentica tra sapori, territorio e artigianalità.

Domani, sabato 16 maggio il caseificio Il Fiorino parteciperà a “Caseifici aperti”, l’iniziativa promossa dal Consorzio Pecorino Toscano Dop che coinvolge alcune delle realtà produttive più rappresentative della Toscana. Per l’occasione l’azienda di Roccalbegna aprirà le porte del proprio stabilimento in località Paiolaio, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire il percorso produttivo che porta alla nascita dei formaggi firmati Il Fiorino, eccellenza conosciuta e apprezzata a livello nazionale e internazionale. Attraverso visite guidate organizzate nell’arco della giornata, il pubblico potrà conoscere da vicino le tecniche di lavorazione, le fasi della produzione e la filosofia che da anni guida il lavoro del caseificio, da sempre legato al territorio e alla valorizzazione della qualità.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità importante per raccontare il valore del Pecorino Toscano Dop e avvicinare consumatori e appassionati a un mondo fatto di esperienza, tradizione e attenzione alle materie prime. Un’occasione per vivere il caseificio non solo come luogo di produzione, ma come spazio di cultura gastronomica e identità territoriale.

Informazioni e orari

Le visite si svolgeranno in sei turni, alle 9.30, 10.30, 11.30, 14.00, 15.00 e 16.00. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria.

Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare il caseificio Il Fiorino all’indirizzo casafiorini@caseificioilfiorino.it, al numero 0564.989059 oppure via WhatsApp al 392.9012769, chiedendo di Marta Feri.