Settimana della celiachia: il Comune propone un menù senza glutine nelle scuole

Grosseto. Il Comune di Grosseto aderisce alla Settimana nazionale della celiachia, promossa da Associazione italiana celiachia in collaborazione con le 21 Aic territoriali.

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere una corretta informazione su questa patologia che, secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, interessa circa una persona su cento. Per sensibilizzare bambini, famiglie e personale scolastico, l’amministrazione comunale ha accolto il progetto “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine”, pensato per far conoscere il tema della celiachia all’interno degli istituti scolastici.

Nella giornata di mercoledì 14 maggio, agli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie comunali sarà proposto un menù completamente privo di glutine composto da: riso alle verdure, polpette al forno, patate arrosto, budino e gallette di riso.

L’iniziativa sarà accompagnata da un’attività di approfondimento realizzata in collaborazione con l’Aic territoriale e con l’assessorato alla Pubblica istruzione e alla gentilezza. Gli studenti riceveranno materiale informativo sulla celiachia e sulla dieta senza glutine, oltre a schede gioco dedicate ai più piccoli.

“La giornata vuole promuovere la conoscenza di questa tematica – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Istruzione Angela Amante – per garantire l’inclusione dei bambini celiaci nelle scuole. Gli alunni mangeranno tutti insieme per creare un momento di condivisione e dimostrare che la celiachia è solo una delle tante diversità, che non rappresentano un limite, ma una risorsa e una ricchezza. Una società più inclusiva è una società migliore per tutti”.