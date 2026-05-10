Incidente in città: uomo trasportato in ospedale in gravi condizioni

Follonica (Grosseto). Incidente stradale questa notte, poco dopo mezzanotte, in via don Sebastiano Leone, a Follonica.

Nell’incidente sono rimasti feriti due uomini: uno, di cui non sono state comunicate, le generalità è stato trasportato in codice 3 all’ospedale di Grosseto dall’elisoccorso Pegaso 2; l’altro ha 36 anni ed è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Misericordia.

Sul posto sono intervenute anche le ambulanze della Croce Rossa di Follonica, della Pubblica assistenza di Massa Marittima e della Misericordia di Castiglione della Pescaia, le forze dell’ordine, oltre ai Vigili del Fuoco.