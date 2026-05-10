Violenza giovanile: se ne parla in una conferenza alla Fondazione Polo universitario

Follonica (Grosseto). Lunedì 11 maggio, alle 17:00, nell’aula delle Colonne alla Fondazione Polo universitario grossetano, il professore Tonino Cantelmi terrà una conferenza dal titolo “Violenza giovanile: sguardi neuropsichiatrici e psicologici su un fenomeno in crescita”, con la presentazione della dottoressa in psicologia Stefania Migliorini.

La conferenza

Perché i ragazzi ricorrono sempre più spesso alla violenza?

Il tema, di grande rilevanza e attualità, vuole descrivere un fenomeno complesso e in aumento, esplorando cosa accade nella mente degli adolescenti, quali fattori emotivi e quali dinamiche sociali trasformano il disagio in aggressività, per individuare strategie concrete di prevenzione e intervento.

Tonino Cantelmi, medico chirurgo, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha fondato nel nostro Paese la prima Scuola di specializzazione in Psicoterapia cognitivo interpersonale, riconosciuta dal Miur; inoltre l’Istituto di terapia cognitivo interpersonale che dirige a Roma e la prima Comunità terapeutica (Sisifo) per il trattamento delle dipendenze comportamentali, di cui è attualmente ildDirettore scientifico. È professore di psichiatria all’Istituto di psicologia della Pon­tificia Università Gregoriana di Roma, presidente dell’Associazione italiana psicologi e psichiatri cattolici e vicepresidente dell’Associazione psicoterapeuti di medicina psicosomatica.

Autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche e di circa 20 libri, è stato un ricercatore d’avanguardia nell’ approfondire lo studio circa l’impatto della tecnologia digitale sulla mente umana, presentando nel 1998 un rapporto molto approfondito intorno a questo argomento. Ha istituito il Cedis, primo Centro in Italia per la cura delle dipendenze comportamentali (in partico­lare dipendenza da internet e dipendenza sessuale). E’ direttore sanitario e clinico scientifico dell’Opera Don Guanella (disabilità cognitiva, autismo, disturbi del neurosviluppo) e membro del Comitato nazionale di bioetica, su nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L’incontro è organizzato dalla società Dante Alighieri con il patrocinio dell’Istituto di terapia cognitivo interpersonale e in collaborazione con la Fondazione Polo universitario grossetano.