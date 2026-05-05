Zona artigianale, inaugurata la nuova bretella: “Risposta concreta alle esigenze delle imprese”

Grosseto. E’ stata inaugurata questa mattina, a Grosseto, un’opera importante e attesa: la nuova bretella stradale che collega via Giordania alla rotatoria tra via Senegal e via Germania.

“Un intervento strategico per la zona artigianale nord, che rappresenta una risposta concreta alle esigenze di imprese, artigiani e attività che ogni giorno contribuiscono all’economia locale – ha dichiarato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Con un investimento complessivo di oltre 514mila euro, questa infrastruttura migliora la viabilità, rende il traffico più fluido e sicuro e contribuisce a decongestionare via Aurelia Nord. Un collegamento diretto e funzionale che rafforza l’accessibilità dell’area e valorizza un contesto produttivo e commerciale dinamico”.

“Un sentito ringraziamento a tutti i soggetti coinvolti, in particolare a Unicoop Tirreno, Cna Grosseto, alla ditta Vichi Angelo Srl e un grazie all’assessore Ginanneschi per il lavoro svolto con professionalità – ha terminato il sindaco -. Non inauguriamo solo una strada, ma un passo avanti concreto verso una città più efficiente, connessa e orientata allo sviluppo”.