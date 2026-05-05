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Un nuovo medico di famiglia in città: il benvenuto del sindaco

di Redazione
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Follonica (Grosseto). Un nuovo medico di famiglia è arrivato a Follonica: si tratta della dottoressa Barbara Sotgia.

“Benvenuta dottoressa Barbara Sotgia, alla quale auguro buon lavoro – dichiara, in un post sul suo profilo Facebook, il sindaco Matteo Buoncristiani -. La sua professionalità è indispensabile a Follonica per andare a supporto di quei pazienti (almeno una parte) rimasti finora in attesa e senza un punto di riferimento. Grazie anche a tutti gli altri professionisti in servizio, rappresentati dalla dottoressa Francesca Bondi.

“Ricordo che il Comune di Follonica sta ristrutturando due appartamenti che saranno messi a disposizione, prevedendo un canone – spiega il sindaco -, dei medici di famiglia per incentivarli a prendere servizio in città”.

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