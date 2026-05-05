“Tesori ritrovati”: prorogata la mostra con i reperti del Museo archeologico

Grosseto. Il Comune di Grosseto ha approvato la proroga, fino al 30 settembre 2026, del prestito di 23 reperti del Museo archeologico e d’arte della Maremma (MAAM), attualmente esposti nella mostra “Tesori ritrovati, memorie custodite. Mancianesi da 500.000 anni” al Museo di Preistoria e Protostoria della valle del Fiora.

La decisione consente di prolungare la permanenza dei reperti all’interno del percorso espositivo, valorizzando ulteriormente il patrimonio archeologico del territorio e rafforzando la collaborazione tra istituzioni museali.

«La proroga di questo prestito – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura, Luca Agresti – rappresenta un’opportunità importante per continuare a valorizzare il nostro patrimonio archeologico e rafforzare la collaborazione tra istituzioni museali del territorio. La mostra sta riscuotendo interesse e partecipazione e consentire una più lunga fruizione dei reperti significa offrire a un pubblico sempre più ampio la possibilità di conoscere la storia più antica della nostra comunità».

Il rinnovo non comporta costi per l’amministrazione comunale ed è subordinata alle prescrizioni della Soprintendenza Abap per le province di Siena, Arezzo e Grosseto.