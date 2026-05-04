Lavori alla ferrovia: modifiche alla circolazione dei treni

Grosseto. Modifiche alla circolazione da oggi, 4 maggio, al 9 luglio sulla linea Genova-Pisa-Roma per lavori di manutenzione dell’infrastruttura tra Gavorrano e Campiglia Marittima.
Durante le attività di cantiere alcuni Frecciabianca e Frecciarossa Genova-Roma, via Civitavecchia, subiranno modifiche di orario con posticipi da Campiglia a Roma Termini fino a 20 minuti. Anche gli Intercity saranno soggetti a cambiamenti, con anticipi fino a 20 minuti.
I treni del Regionale di Trenitalia che partono da Pisa verso Roma subiranno un allungamento dei tempi di viaggio di 8 minuti.
Trenitalia invita i viaggiatori ad informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione “Infomobilità” su sito e App Trenitalia, chiamando il call center gratuito 800.892021 o rivolgendosi al personale di stazione.
A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO