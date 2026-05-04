Home AttualitàLavori alla ferrovia: modifiche alla circolazione dei treni
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Lavori alla ferrovia: modifiche alla circolazione dei treni

Da oggi fino al 9 luglio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 17 views

Grosseto. Modifiche alla circolazione da oggi, 4 maggio, al 9 luglio sulla linea Genova-Pisa-Roma per lavori di manutenzione dell’infrastruttura tra Gavorrano e Campiglia Marittima.

Durante le attività di cantiere alcuni Frecciabianca e Frecciarossa Genova-Roma, via Civitavecchia, subiranno modifiche di orario con posticipi da Campiglia a Roma Termini fino a 20 minuti. Anche gli Intercity saranno soggetti a cambiamenti, con anticipi fino a 20 minuti.

I treni del Regionale di Trenitalia che partono da Pisa verso Roma subiranno un allungamento dei tempi di viaggio di 8 minuti.

Trenitalia invita i viaggiatori ad informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione “Infomobilità” su sito e App Trenitalia, chiamando il call center gratuito 800.892021 o rivolgendosi al personale di stazione.

A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO

 

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Emergenza abitativa, Rossi replica al Sunia: “Dal Governo...

“Svuota tutto”: torna la giornata di raccolta straordinaria...

“Toscana Futuro Digitale” fa tappa a Grosseto con...

Maltempo in arrivo: allerta meteo di codice giallo...

E’ morta Lucia Faldini Bianchi: il cordoglio di...

SolTiox, Filctem Cgil: “Bene ripresa produttiva della seconda...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: