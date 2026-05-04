Maltempo in arrivo: allerta meteo di codice giallo per piogge e temporali

Grosseto. Area di bassa pressione in arrivo anche in Toscana, con deboli piogge a partire dalla costa dalla serata di oggi e peggioramento più consistente domani con piogge e temporali che interesseranno gran parte della regione.
La sala operativa delle Protezione civile regionale ha emanato un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, dalle 7 alla mezzanotte di domani, martedì 5 maggio, per buona parte della regione ad esclusione delle zone meridionali, orientali e isole.
Codice arancione per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, sempre valido dalle 7 alla mezzanotte di domani, per le aree che includono i territori colpiti dal recente incendio, che ha reso più fragile la tenuta dei versanti ed aumentato il rischio di dissesti conseguenti a piogge intense come quelle previste.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.