Guardaroba moderni: design e funzionalità per ogni spazio

Il guardaroba è da sempre un elemento d’arredo molto importante per permettere di mantenere ordinata la propria camera, conservando in modo adeguato e lineare i propri capi, calzature e accessori.

Con gli anni il design e lo stile dell’arredamento è cambiato, con soluzioni sempre più intelligenti, ma soprattutto multiuso.

Cosa sono i guardaroba moderni e come sono cambiati

I guardaroba moderni sono caratterizzati da ripiani a scomparsa e stile minimalista tanto da ottimizzare gli spazi interni di ciascuna stanza.

Scegliere con attenzione i mobili giusti permette di creare un ambiente ordinato e armonioso. Ecco perché conviene valutare soluzioni intelligenti per un guardaroba moderno che ottimizza gli spazi senza rinunciare allo stile.

Negli anni le soluzioni di guardaroba più ambite sono quelle a scomparsa e i mobili con delle singole e contenute ante scorrevoli.

Cabina armadio ad angolo con cassetti bianca 234x205h cm – Alanno

Un classico da camera da letto è la cabina armadio contenente ante e cassetti per poter conservare abiti, accessori e calzature. Il modello perfetto è Alanno di Dmora, una struttura multifunzione e salvaspazio adattabile anche in altre stanze o camerini.

Grazie al suo colore bianco fornisce un tocco di design elegante e raffinato, e al tempo stesso funzionale grazie ai suoi ampi spazi (misura 234 x 205 h cm) e permette di conservare abbigliamento, scarpe e accessori all’interno dei cassetti.

Guardaroba grande bianco trasparente appendiabiti 8 ripiani 217x210h cm, 2 ante – Ponso

Uno dei complementi arredo molto ambiti della collezione Dmora è il guardaroba grande bianco trasparente composto da un appendiabiti e 8 ripiani per poter conservare accessori.

Il design è elegante ed è contraddistinto da 2 ante scorrevoli a specchio che risultano essere non solo comode e funzionali, ma anche belle e pratiche.

Il punto forte di questo grande guardaroba sono i 12 vani interni che grazie al loro legno nobilitato godono di un forte resistenza nel tempo.

Guardaroba 3 ante quercia 120 x 189 h cm – Nella

Nella è un guardaroba firmato sempre Dmora perfetto da usare come mobile per contenimento di abiti, accessori e calzature. Il design si adatta allo stile contemporaneo, ma anche più classico grazie al suo colore marrone quercia.

La struttura è multifunzione, gode infatti di un comodo e spazioso appendiabiti, due ripiani inferiori per conservare scarpe ed accessori e un’anta che funge da “armadio singolo” perfetta per ogni tipo di abbigliamento.

Guardaroba con ripiani regolabili bianco anticato 120x200h cm – Aristode

Una versione più tradizionale dei guardaroba è il modello Aristode, dallo stile semplice, raffinato e moderno. Misura 120 x 50 h 200 cm e al suo interno è composto da 3 ripiani e una barra idonea all’appendiabiti.

Le ante di cui è composto sono scorrevoli e pratiche, mentre internamente, seppur possa dar l’impressione di avere degli spazi “contenuti”, in realtà si configura come un comodo salvaspazio.

Grazie al suo colore bianco anticato Aristode si rende ideale per essere inserito in un ambiente luminoso e moderno.

Guardaroba in legno rovere 90 x 184 h cm – Aser

Uno dei guardaroba moderni è Aser, ha una forma angolare e si rende perfetto per le stanze da letto più piccole, ma senza rinunciare alla comodità di un mobile salvaspazio.

All’interno di Aser la prima anta è composta da due ripiani su due appendiabiti (uno sul piano superiore e l’altro inferiore), e la seconda anta ha 4 ripiani perfetto per conservare oggetti e accessori.

La struttura è costruita in pannelli di legno truciolare nobilitato, garantendo la buona resistenza e durabilità nel tempo (evitando di essere rovinato dalla normale usura, urti e graffi).

Cabina armadio salvaspazio nera e oro 277 x 208 h cm – Gaspard

La cabina armadio d’eccellenza è Gaspard. Si tratta di un complemento d’arreso molto spazioso, dal colore nero e oro (che lo rende elegante e raffinato), e misura 277 x 20 8h centimetri.

La struttura è ideale per essere adattata in ampie stanze e quando gli abiti, gli accessori e le calzature sono molteplici.

La cabina armadio Gaspard è composta da 10 ante a battente, 9 vani, 5 ripiani e 2 ampi cassetti.

Guardaroba grande marrone rovere nero 3 ripiani appendiabiti 40x167h cm, cassetti – Clovis

Si conclude la selezione dei guardaroba moderni di Dmora con Clovis. A differenza dei mobili precedenti questa struttura è aperta e priva di ante, perfetta per chi ama avere sempre a vista i propri oggetti, accessori ed abiti.

Il design è molto minimal, un piccolo appendiabiti accompagnato da 4 ripiani per poter depositare i propri oggetti (dalle piccole dimensioni).

Seppur si tratti di un complemento più piccolo rispetto ai precedenti, si rende comodo e pratico per un uso quotidiano.

Infine è proprio grazie alla sua finitura in rovere che rende Clovis un guardaroba perfetto per ogni stile, da quello più moderno a quello più vintage.