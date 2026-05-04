Premio musicale di composizione “Pinuccia Marzocchi”: ecco il vincitore della prima edizione

Grosseto. Ha 27 anni, è nato a Londra da genitori italiani e nella sua (precoce) carriera ha già lavorato con istituzioni prestigiose come la London Symphony Orchestra.

Il compositore e direttore d’orchestra Marcello Palazzo è il vincitore della prima edizione del Premio musicale internazionale di composizione “Pinuccia Marzocchi”, promossa dalla Fondazione Pinuccia Marzocchi con la direzione artistica di Antonio Di Cristofano: un’iniziativa di Alessandro Marzocchi, tra i più celebri notai di Grosseto, in memoria dell’amatissima moglie Giuseppina.

Dopo l’improvvisa scomparsa dello stesso Marzocchi, nel gennaio scorso a 84 anni, il Premio è stata l’occasione per un tributo a entrambi. Al Teatro degli Industri – in platea familiari e amici della coppia – è andata in scena la finale: l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” diretta da Massimo Merone ha eseguito le cinque composizioni dei finalisti e la celebre Sinfonia n. 1 in Do maggiore op. 21 di Ludwig van Beethoven.

La premiazione

Infine, l’annuncio della giuria: primo premio a Marcello Palazzo con “Trails” (3mila euro e diploma); secondo premio ex-aequo a Eugenio Mininni con “Cinque respiri” e allo spagnolo Jose Xara con “Panoramica dun paramo” (mille euro ciascuno e diploma); terzo posto ex-aequo a Matteo Marangio con “A lonely tree dancing” e Stefano Paolo Penazzi con “In limine” (500 euro ciascuno e diploma). Menzione d’onore tra gli altri iscritti alla prima edizione a Walter Aveta e al brasiliano Helder Alves de Oliveira.

La giuria internazionale era composta da Ada Gentile (Italia, presidente), Philip Cashian (Regno Unito), Ivana Francisci (Italia), Tõnu Kõrvits (Estonia), José María Sánchez-Verdú (Spagna), Paolo Tortiglione (Italia) e Francesco Traversi (Italia).

«Ringrazio la città di Grosseto per l’accoglienza e il maestro Di Cristofano per l’organizzazione di questa eccellente iniziativa – ha dichiarato la presidente della giuria, Ada Gentile, celebre compositrice – che ha una caratteristica che la rende davvero speciale: è forse l’unico concorso di composizione che offre la possibilità di ascoltare subito l’esecuzione per orchestra. Credetemi, non è affatto scontato, né facile. È un lavoro difficile: per la scrittura, per l’esecuzione da parte dell’orchestra e per l’ascolto. Ed è per questo che mi auguro che il Premio Marzocchi possa continuare nei prossimi anni».

«Alessandro “Duccio” Marzocchi desiderava che il Premio di composizione in memoria della moglie Pinuccia fosse organizzato proprio così – ha dichiarato il direttore artistico, Antonio Di Cristofano – e siamo orgogliosi di esserci riusciti. Il bilancio di questa prima edizione è sicuramente positivo, considerando il numero di iscrizioni e la qualità delle composizioni. Ringrazio ancora l’amministrazione comunale di Grosseto per il supporto e l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” per l’impegno con il quale i nostri musicisti si sono dedicati a questa iniziativa».