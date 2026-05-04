“La cura – Il principio fondato”: ultimo appuntamento della rassegna “Antropo-logica-mente”

Grosseto. Venerdì 29 maggio, alle 17.30, nella sala conferenza della Fondazione Elena Maria, in via Cimabue 115 a Grosseto, si terrà l’incontro “La cura – Il principio fondato. Ascolto di sé e dell’altro”, con Marco Guzzi, poeta e filosofo, e Rossana Becarelli, medico ed antropologa. Intervento di Armando Orfeo, insegnante di Yoga.

Il contributo minimo per partecipare è di 10 euro, che sarà destinato il pare all’associazione La Farfalla – Cure palliative Odv. Informazioni e prenotazioni: Pasqualino, cell. 347.5364188, o Francesco, cell. 328.7018383.

L’incontro

Il settimo ed ultimo appuntamento della rassegna “Antropo-logica-mente”, ideata del gruppo culturale EmozionArti, sarà un dialogo molto interessante tra due figure significative per le loro competenze scientifiche e filosofiche.

Si parlerà di cura e come imparare a curare nella relazione terapeutica, come umanizzare le cure in un’epoca in cui tutto sembra allontanarsi dalla qualità per fare spazio ai numeri e agli algoritmi. Le pratiche curative stanno perdendo, ogni giorno di più, la loro essenziale vocazione di sostegno e di vicinanza empatica all’uomo. Il dolore conseguente alla malattia ha bisogno di ritrovare e recuperare questi aspetti della relazione medico-paziente e quindi un senso più profondo.

Nell’avvicinarci alla cura, allora, sarà indispensabile allargare la nostra visione, come dichiara Marco Guzzi, tenendo conto che siamo parte di un Olos, un tutto, fatto di relazioni, biografie, traumi, storie, di cui solo in minima parte siamo coscienti, e queste storie si esprimono attraverso di noi, cercano – attraverso i sintomi di cui soffriamo – una via, una voce per manifestarsi, per restituirci alla nostra interezza. È necessario che si instauri tra medico e paziente, una nuova intimità, un’alleanza umana, priva di finzioni, maschere o ruoli, in grado di infondere forza e autentica speranza tanto nel paziente quanto nel medico, una relazione di ascolto e reciprocità in cui essi possono prendersi per mano e curarsi a vicenda in quanto ingranaggi di un mondo che anela ad essere curato.

Le recenti pratiche di medicina narrativa sono un esempio di approccio terapeutico in grado di integrare le evidenze e l’oggettività della scienza medica con le storie, ovvero con il vissuto e le emozioni individuali. La dottoressa Rossana Becarelli, presidente di Human Medicina, una rete euromediterranea per l’umanizzazione della medicina, ha una formazione multidisciplinare che unisce medicina, filosofia della scienza e un dottorato in antropologia conseguito a Parigi, vantando una carriera come direttore sanitario in numerose strutture ospedaliere italiane e numerose ricerche, studi e conferenze al suo attivo. Attualmente si dedica principalmente alla promozione dell’umanizzazione in ambito medico-sanitario.

Interverrà anche Armando Orfeo, insegnante certificato di yoga, che illustrerà alcune tecniche di respirazione.

Biografie

Rossana Becarelli

Presidente di Human Medicina – Rete euromediterranea per l’umanizzazione della medicina

Laurea in Medicina e Chirurgia e in Filosofia della Scienza (Università della Sorbona. Parigi), ha conseguito un Dottorato di ricerca in Antropologia della Medicina (Msh-Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, Parigi). È stata Fellow in Oncologic Pathology (Columbia University, New York). Ha operato come direttore sanitario di numerose strutture ospedaliere italiane. Esperta di arte nella cura e per la salute, ha tenuto conferenze a livello internazionale e pubblicato libri e articoli a stampa. Medico, antropologa, filosofa della scienza, presidente di Hum Med (Rete euromediterranea per l’umanizzazione della medicina), già direttore sanitario dell’ospedale oncologico San Giovanni antica sede di Torino, primo centro oncologico italiano, dal 1927. È uno dei massimi esperti italiani nel campo dell’arte usata come forma empatica di terapia tanto per i pazienti quanto per i curanti. Fa parte del consiglio direttivo de “La Collina degli Elfi”, associazione Onlus che ospita gratuitamente i bambini che hanno vissuto la sofferenza di una malattia oncologica e le loro famiglie. Presidente di Humana Medicina.

Marco Guzzi

Nato nel 1955, poeta e filosofo, è sposato dal 1985 con Paola Balestreri e ha tre figli: Gloria, Chiara, e Gabriele. Nel 1999 ha fondato i gruppi Darsi pace. Laureato in Giurisprudenza (1977) e in Filosofia (1980), ha proseguito i suoi studi a Freiburg e a Bonn. Ha sempre affiancato alla ricerca poetica e filosofica un’intensa attività di comunicazione culturale attraverso seminari e conferenze, ma anche lavorando a lungo nei mezzi della comunicazione di massa. Dal 1985 al 1998 ha infatti condotto alcune delle principali trasmissioni di dialogo col pubblico di Radio Rai, quali “Dentro la sera”, “3131” e “Sognando il giorno”. Dal 1985 al 2002 ha diretto i seminari poetici e filosofici del Centro internazionale Eugenio Montale di Roma. Dal 2004 dirige presso le Edizioni Paoline la collana “Crocevia”. Dal 2005 tiene corsi presso il “Claretianum”, Istituto di Teologia della Vita consacrata dell’Università Lateranense. Dal 2008 è professore invitato nella Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia salesiana. Nel 2009 Benedetto XVI lo ha nominato membro della Pontificia Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon.

Tutta questa esperienza di ricerca creativa, e di elaborazione di linguaggi comunicativi, è infine confluita nell’attuale sperimentazione dei gruppi Darsi pace, in cui si tenta di favorire il processo di liberazione interiore che il tempo collettivo richiede e sollecita in ciascuno di noi. La comprensione teorica di attraversare una svolta cruciale dei tempi, e l’esperienza poetica della trasmutazione della soggettività che essa comporta, richiedono infatti di tradursi in itinerari concreti di integrazione e di pacificazione interiori da condividere con altre persone. Una ricerca spirituale direttamente finalizzata d’altronde alle trasformazioni storiche, politiche e culturali, che urgono nel nostro tempo di insostenibilità crescenti. Dal 1999 perciò inizia (all’Università Salesiana di Roma) l’esperienza di questi gruppi in cui si tenta di integrare i livelli culturale, psicologico, e spirituale di formazione, nell’orizzonte di una riconiugazione tra fede cristiana e modernità. Pubblicazioni principali: in ambito poetico “Il Giorno (Scheiwiller 1988)”; “Teatro Cattolico” (Jaca Book 1991), “Figure dell’ira e dell’indulgenza” (Jaca Book 1997); “Preparativi alla vita terrena” (Passigli 2002); “Nella mia storia Dio” (Passigli 2005); “Parole per nascere” (Paoline 2014).

In ambito teorico: “La Svolta – La fine della storia e la via del ritorno”! (Jaca Book 1987); “Rivolgimenti – Dialoghi di fine millennio” (Marietti 1990); “L’Uomo nascente – La trasformazione personale alle soglie del nuovo millennio” (RED 1997); “Passaggi di millennio” (Paoline 1998); “L’Ordine del Giorno – La coscienza spirituale come rivoluzione del nuovo secolo” (Paoline 1999); “Cristo e la nuova er”a (Paoline 2000); “La profezia dei poeti” (Moretti e Vitali 2002); “Darsi pace – Un manuale di liberazione interiore” (Paoline 2004); “La nuova umanità – Un progetto politico e spirituale” (Paoline 2005); “Per donarsi – Un manuale di guarigione profonda” (Paoline 2007); “Yoga e preghiera cristiana – Percorsi di liberazione interiore” (Paoline 2009); “Dalla fine all’inizio – Saggi apocalittici” (Paoline 2011); “Dodici parole per ricominciare – Saggi messianici” (Ancora 2011); “Il cuore a nudo – Guarire in dialogo con Dio” (Paoline 2012); “Buone Notizie – Spunti per una vita nuova” (Messaggero S. Antonio 2013); “Imparare ad amare – Un manuale di realizzazione umana” (Paoline 2013); “Fede e Rivoluzione – Un manifesto” (Paoline 2017); “Facebook: Il profilo dell’uomo di Dio” (Paoline 2017); “Alla ricerca del continente della gioia” (Paoline 2019); “Dizionario della lingua inaudita – La lingua e la Rivoluzione” (Paoline 2019); “La vita è l’opera – Una biografia” (Paoline 2020)