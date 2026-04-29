Nasce il circolo dei Giovani Democratici Zona Sud – Costa d’Argento: Matteo Porta segretario

Orbetello (Grosseto). Nella giornata del 26 aprile, in concomitanza con l’elezione di Cosimo Garofalo a segretario provinciale dei Giovani Democratici di Grosseto, si è costituito ufficialmente il nuovo circolo allargato dei Giovani Democratici Zona Sud – Costa d’Argento.

“Un passaggio politico significativo che segna un rafforzamento dell’organizzazione giovanile sul territorio e un ampliamento della partecipazione – si legge in una nota dei Giovani Democratici della Zona Sud – Costa d’Argento –. Il nuovo circolo comprende i comuni di Orbetello, Monte Argentario, Capalbio, Magliano in Toscana, Manciano e Isola del Giglio, superando e ampliando la precedente esperienza del circolo dei Giovani Democratici di Orbetello. Un’evoluzione che nasce dall’esigenza concreta di costruire una rete più ampia, inclusiva e capace di rappresentare le istanze delle giovani generazioni in un’area territoriale omogenea per caratteristiche sociali, economiche e culturali. Alla guida del nuovo circolo è stato riconfermato all’unanimità Matteo Porta, già segretario uscente, a testimonianza della fiducia e della continuità politica nel percorso intrapreso”.

“La nascita di questo circolo allargato rappresenta una grande opportunità – dichiara il segretario Matteo Porta – per coinvolgere ragazze e ragazzi sotto i 30 anni che si riconoscono nei valori della sinistra progressista e che vogliono contribuire attivamente al futuro dei nostri territori. Vogliamo costruire uno spazio aperto, partecipato e radicato, capace di ascoltare e trasformare le idee in azione politica concreta.”

L’obiettivo del nuovo circolo è quello di rafforzare la presenza dei Giovani Democratici nella zona sud della provincia di Grosseto, promuovendo iniziative su temi centrali come il lavoro giovanile, l’accesso alla casa, la tutela dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del territorio.

“Particolare attenzione sarà dedicata alla costruzione di un percorso politico condiviso in vista delle elezioni amministrative del 2027 a Orbetello. Il circolo si propone di essere un laboratorio di idee, capace di formare una nuova classe dirigente giovane, competente e radicata nel territorio, contribuendo alla definizione di un progetto credibile e innovativo per il futuro della comunità. Il nuovo assetto organizzativo rappresenta dunque un segnale positivo e concreto: un passo avanti verso una maggiore partecipazione, una politica più vicina ai giovani e una visione progressista capace di guardare lontano – termina il comunicato -. Il circolo invita tutte le ragazze e i ragazzi interessati a mettersi in gioco, partecipare e contribuire attivamente alla costruzione di questo nuovo percorso.