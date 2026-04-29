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“Confartigianato on the Road”: l’associazione incontra i cittadini nei loro territori

Ecco il programma dell'iniziativa

di Redazione
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Grosseto. Portare servizi, consulenze e supporto direttamente vicino a cittadini e imprese: è questo l’obiettivo di “Confartigianato on the Road”, il progetto promosso da Confartigianato Imprese Grosseto che riporta sul territorio uno storico modello di assistenza itinerante già attivo negli anni ’70.

All’epoca, un furgone raggiungeva i comuni più distanti per garantire servizi essenziali. Oggi, con “On the Road”, quell’esperienza viene riproposta in chiave moderna, con l’intento di rafforzare la presenza dell’associazione nelle aree più decentrate, grazie anche alla collaborazione con realtà locali, come associazioni e Pro Loco.

L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per incontrare direttamente operatori e professionisti di Confartigianato e ricevere informazioni e consulenze su numerosi ambiti, tra cui:

  • dichiarazioni dei redditi;
  • pensioni e invalidità civile;
  • disoccupazione, malattie professionali e infortuni;
  • servizi per le imprese, come contabilità, paghe e requisiti professionali;
  • ambiente e sicurezza;
  • formazione;
  • finanziamenti e bandi.

Un servizio pensato per semplificare l’accesso alle informazioni, chiarire dubbi e offrire supporto qualificato senza la necessità di spostarsi.

Il primo appuntamento si è svolto il 22 aprile a Roccatederighi, registrando una buona partecipazione e confermando l’interesse del territorio verso questo tipo di iniziative.

Il calendario prosegue con i prossimi incontri:

  • 7 maggio a Castiglione della Pescaia;
  • 11 maggio a Murci.

“Confartigianato On the Road” si configura così come un progetto concreto e vicino alle esigenze reali delle comunità, capace di creare occasioni di incontro, ascolto e supporto, rafforzando il legame tra l’associazione e il territorio.

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