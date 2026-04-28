Cultura, musica e corteo storico: la città fa un tuffo nel passato con “Follos”

Follonica (Grosseto). Follonica si prepara a fare un tuffo nel passato per celebrare la sua identità di “Città di Ghisa” e i fasti dell’epoca granducale. Da mercoledì 6 a domenica 10 maggio, la città ospiterà “Follos”, con un ricco calendario di eventi gratuiti che spazieranno dall’approfondimento culturale alla musica, fino alla grande rievocazione storica, coinvolgendo cittadini e turisti in un affascinante viaggio nell’Ottocento.

Il programma

Il programma degli appuntamenti: le celebrazioni si apriranno mercoledì 6 maggio alle 16 all’Università della libera età (Ule) con la masterclass intitolata “Città di Ghisa”. Il relatore, il professor Claudio Saragosa, guiderà i presenti alla scoperta delle radici architettoniche e industriali del territorio. L’incontro si concluderà alle 17.30 e sarà a ingresso libero.

Spazio ai giovani talenti venerdì 8 maggio: alle 16, la suggestiva cornice della Fonderia 1 farà da palcoscenico al concerto della sezione musicale “Pacioli” della scuola media. Anche per questo appuntamento l’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Il weekend si aprirà all’insegna della scoperta del patrimonio locale. Il pomeriggio di sabato 9 maggio, alle 15.30, si terrà una speciale visita guidata gratuita della chiesa di San Leopoldo, fiore all’occhiello dell’architettura in ghisa, curata nuovamente dal professor Saragosa. Per partecipare è necessario informarsi e prenotare contattando l’Ufficio Iat di Follonica al numero 0566.52012.

Il culmine della rassegna sarà domenica 10 maggio, una giornata interamente dedicata all’atmosfera dell’Ottocento. Il programma prenderà il via alle 10 in piazza Sivieri, con l’inaugurazione dei mercatini “Arti e Mestieri dell’800”, curati dall’azienda Fattoria del Seggiolaio. Alle 11, l’attenzione si sposterà nella chiesa di San Leopoldo per la Santa Messa, arricchita dalla suggestiva rievocazione del discorso inaugurale pronunciato dal Granduca nel 1838. Nel pomeriggio, le vie del centro si animeranno a partire dalle 16.30 con la partenza del maestoso corteo storico, che muoverà proprio dalla chiesa di San Leopoldo. A chiudere i festeggiamenti in bellezza sarà un grande spettacolo di danze ed esibizioni di figuranti, realizzato a chiusura in piazza a Mare in collaborazione tra il corpo di ballo Bizzarria d’Amore di Fucecchio e il Centro studi danza Follonica.

“Tutta la cittadinanza e i visitatori sono invitati a partecipare a questa straordinaria occasione di riscoperta delle tradizioni e della storia di Follonica – è l’invito del sindaco Matteo Buoncristiani e dell’assessore alla cultura Stefania Turini -. Ogni anno Follos significa riscoprire le proprie radici, le radici della città, il nostro passato. E’ una manifestazione che è ormai un appuntamento fisso e che affascina famiglie e bambini del Golfo e non solo. Grazie agli organizzatori per il grande lavoro che fanno”.

Per informazioni e prenotazioni per la visita guidata del 9 maggio: Iat Follonica, tel. 0566.52012.