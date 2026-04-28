“Follonica futura”: ecco il concorso del Kiwanis dedicato agli studenti

Follonica (Grosseto). Dopo l’organizzazione del premio letterario internazionale di poesia “La sorgente di Castalia”, il Kiwanis Club Follonica sta organizzando un altro progetto in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado “Arrigo Bugiani” di Follonica, denominato “Follonica futura”, con il sostegno della locale amministrazione comunale.

Nel progetto gli studenti della scuola sono andati in giro per Follonica ed hanno individuato i luoghi più caratteristici della città. A scuola, coadiuvati dall’insegnante di materie artistiche, hanno rielaborato e riprogettato, con disegni e pitture, i luoghi visionati e come li vedrebbero in futuro quando saranno adulti.

Nei giorni scorsi sono stati consegnati alla segreteria del Kiwanis Club Follonica i disegni con i relativi progetti. E’ stata nominata un’apposita commissione esaminatrice formata da: Carla Moscatelli, presidente del Kiwanis Club Follonica; Loriano Lotti, ideatore del progetto e segretario del Kiwanis Club Follonica; Stefania Turini, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Follonica.

La commissione sta esaminando i disegni ed i progetti elaborati dagli studenti ed individuerà 3 vincitori che verranno premiati.

La mostra

Venerdì primo, sabato 2 e domenica 3 maggio tutti i disegni effettuati dagli studenti verranno esposti, in una mostra aperta al pubblico, nella sala dell’ex Casello idraulico a Follonica, in via Roma 45, dalle 17.00 alle 20.00.

In particolare, venerdì primo maggio, alle 17, ci sarà l’apertura ufficiale della mostra, alla presenza degli studenti e delle autorità.

Successivamente in un giorno del mese di maggio, concordato con il dirigente scolastico e l’amministrazione comunale di Follonica, nella Sala Tirreno di Follonica, in via Bicocchi 53/A, verranno premiati gli studenti vincitori del concorso.

Durante l’apertura della mostra, che sarà ad ingresso libero, verranno illustrati al pubblico i principi e gli ideali del Kiwanis con i propri programmi.

Il ricavato dall’organizzazione dell’evento sarà interamente devoluto per l’acquisto di culle termiche per i bambini dell’Africa orientale che ne avranno bisogno, in collaborazione con l’Unicef.