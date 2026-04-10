Cultura diffusa: l’assessore regionale Manetti in visita in provincia di Grosseto

Grosseto. Prosegue in provincia di Grosseto il viaggio nella “cultura diffusa” promosso dall’assessore regionale alla cultura Cristina Manetti, impegnata in queste settimane in un tour tra città e borghi della Toscana per incontrare istituzioni, operatori culturali e comunità locali.

Oggi l’assessore ha fatto tappa in tre diverse località del territorio grossetano, a partire da Monterotondo Marittimo, dove, accompagnata dal sindaco Giacomo Termine, ha visitato la biblioteca e il museo multimediale dedicato a Renato Fucini, esempio significativo di valorizzazione culturale attraverso strumenti innovativi. La visita è proseguita al Mubia, il geomuseo delle Biancane, con un focus sul patrimonio naturalistico e geotermico dell’area.

Successivamente Manetti si è spostata a Follonica, insieme al sindaco Matteo Buoncristiani e ad alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale. Qui ha visitato il polo culturale sorto nell’area dell’ex Ilva, un complesso di grande valore che comprende, tra gli altri, il museo Magma – dedicato alla memoria del lavoro e riconosciuto tra i musei di rilevanza regionale – oltre al teatro e alla biblioteca. Un progetto di rigenerazione urbana che guarda al futuro, con l’obiettivo di proseguire il recupero delle aree circostanti anche grazie all’utilizzo di fondi europei.

Nel pomeriggio, infine, tappa a Castiglione della Pescaia, con la visita al giardino “Viaggio di Ritorno”, luogo simbolico di dialogo tra arte, paesaggio e memoria.

“Quello che emerge con forza da queste visite – ha dichiarato l’assessore Cristina Manetti – è una Toscana viva, capace di fare cultura in modo diffuso e radicato nei territori. Dai piccoli borghi come Monterotondo Marittimo, con esperienze innovative e identitarie, fino a realtà come Follonica, dove il recupero di spazi industriali diventa occasione di crescita culturale e sociale. È fondamentale continuare a investire, anche attraverso fondi europei, per sostenere questi percorsi e rafforzare una rete culturale sempre più accessibile e partecipata”