“Confessioni sospese”: Melissa Turchi firma le copie del suo ultimo libro

Grosseto. Sabato 11 aprile, dalle 10 alle 19, Melissa Turchi sarà al Mondadori Bookstore di Grosseto, in corso Carducci, per il firmacopie del suo ultimo libro “Confessioni sospese” (Morellini editore).

Il libro

Fra romanzo psicologico e noir, l’ultimo lavoro della scrittrice senese scava nell’animo dei suoi protagonisti, attraverso un’analisi interiore che affronta il dolore, la colpa e la possibilità di perdonarsi.

Christian e Katia dovranno scegliere: restare imprigionati nel passato o rischiare tutto per un futuro diverso? Le confessioni attendono solo di essere ascoltate. Ma a quale prezzo?

Quando Simonetta Betti viene trovata investita e in coma in una strada buia della Puglia, nessuno immagina che dietro quella tragedia si nasconda una rete di menzogne, tradimenti e silenzi familiari.

Christian fugge da una provincia italiana soffocante, Katia lotta per non affondare nei ricordi dell’atelier di famiglia, una donna morta, un fratello pieno di ombre: le loro vite si intrecciano tra sospetti, confessioni sospese e il peso di ciò che non si dice. Nel cuore di una comunità in apparenza ordinaria, ogni sguardo nasconde una storia.

La posta in gioco è alta: la verità rischia di distruggere ciò che resta delle loro famiglie, ma tacere significa rinunciare alla speranza di rinascita. In un mosaico di personaggi vivi e imperfetti, tra atelier di sartoria, drammi familiari e solidarietà femminile, si muovono i temi della crescita personale, della dipendenza e della redenzione.

Christian e Katia dovranno scegliere: restare imprigionati nel passato o rischiare tutto per un futuro diverso? Le confessioni attendono solo di essere ascoltate. Ma a quale prezzo?

Biografia

Melissa Turchi, nata a Siena, lavora in banca da più di venti anni. Da sempre affianca ai numeri e agli studi scientifici, con cui dichiara di essersi sposata, l’amore per la scrittura, che è la sua amante. Appassionata lettrice e divoratrice di romanzi, di cui parla nella sua pagina Instagram e sulla webzine Connesse.it, è sempre in ascolto di nuove storie da raccontare.

Collabora con la rivista “Confidenze”, ha scritto vari racconti, pubblicati in diverse antologie, e il romanzo “La casa di Teresa” (2020).

Nel 2024 è uscito il suo secondo romanzo, “Parole in grammi”, per Morellini Editore.