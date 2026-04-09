Grosseto. Venerdì 10 aprile, alle 15, nell’aula magna 2 della Fondazione Polo universitario grossetano, si terrà la terza giornata del ciclo di conferenze “Le giornate del diritto e delle professioni”, dal titolo “La gestione delle crisi alla luce dei nuovi strumenti definiti dal Ccii”; gli eventi sono organizzati da Fondazione Polo universitario grossetano, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, Comando provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto, Ordine degli avvocati di Grosseto, Banca Tema, Consiglio notarile di Grosseto, Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Grosseto, Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Grosseto, Collegio dei periti agrari e periti agrari laureati di Grosseto.

Coordinerà il Colonnello t. Spef Diego Patriarca

Ne discuteranno: la dottoressa Silvia Cerullo, dell’Agenzia delle Entrate di Grosseto, il professor Iacopo Donati, dell’Università di Siena, il Colonnello t. Spef Gianluca Forcina, del Comando provinciale di Livorno, l’avvocato Alessandro Oneto, presidente dell’Ordine degli avvocati di Grosseto, il dottor Gianluca Rossi, docente e pubblicista in materia di bilancio e reddito di impresa.

La direzione scientifica del progetto è a cura dei professori Filippo Dami e Maura Mordini, dell’Università di Siena. e del Colonnello t. Spef Diego Patriarca.

L’evento è accreditato per il conseguimento dei crediti formativi.